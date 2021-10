Salute e benessere

Dieta del sonno, come dimagrire 1 kg a settimana dormendo Dieta del sonno, come dimagrire 1 kg a settimana dormendo

Dieta del sonno, come dimagrire 1 kg a settimana dormendo. La dieta del sonno aiuta a dimagrire fino a 1 kg a settimana dormendo. Riposare bene è importante. Non solo perché ci consente di affrontare le giornate con più energia, ma anche perché permette di restare in forma. Ebbene sì, è la cosiddetta dieta del sonno, dalla quale emerge come riposo e cibo siano strettamente connessi. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine.Dieta del sonno, come dimagrire 1 kg a settimana dormendo: lo studio.I quattro autori dello studio pubblicato sul Jpournal of Clinical Sleep Medicine hanno sottoposto ventisei adulti per quattro giorni a una dieta controllata. L’ultima sera, invece, è stata concessa un’alimentazione libera. Risultato? Se nelle prime notti non hanno notato differenze nel sonno, nell’ultima notte qualcosa è cambiato. I ricercatori hanno osservato una riduzione del sonno a onde lente (la fase più profonda del riposo notturno) e una maggiore durata del tempo necessario per addormentarsi. Una dieta ricca in fibra vegetale, inoltre, allunga la durata della fase più profonda del sonno. Chi tende a eccedere con cibi ricchi di grassi saturi invece ottiene l’effetto opposto. Il consumo di pietanze principalmente zuccherine va a braccetto con un riposo poco ristoratore, intervallato da un eccessivo numero di risvegli.“Un sonno ristoratore favorisce il rilascio della leptina, un ormone che pone un freno allo stimolo della fame e di conseguenza permette di gestire il peso corporeo – fa sapere Luigi Ferini Strambi, direttore del centro di medicina del sonno e ordinario di neurologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano -. Al contrario, nelle persone che dormono poco si riscontrano livelli più alti della grelina, che ha un effetto opposto. Queste persone mangiano di più e non riescono a frenare la fame”.Dieta del sonno per dimagrire 1 kg a settimana dormendo: come funzionaDieta del sonno: i cibi da evitareMa allora quali sono i cibi da evitare e quali quelli da assumere nella dieta del sonno? Semaforo rosso per caffè, alcol, cioccolato, il cacao, e il tè: stimolano i centri della veglia e impediscono un facile addormentamento. Meglio stare alla larga anche da alimenti ricchi di sodio come curry, pepe, paprika, alimenti in scatola, patatine, e tutti quei piatti in cui si utilizza il dado da cucina.Dieta del sonno: i cibi da assumereSemaforo verde invece per pasta, riso, pane, orzo, lattuga, radicchio rosso, cipolla, aglio, zucca, rape, cavolo, formaggi freschi, yogurt, uova bollite.

