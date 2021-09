Appuntamenti

Tour Letterario Ibleo: domani evento in piazza San Giovanni a Ragusa Tour Letterario Ibleo: domani evento in piazza San Giovanni a Ragusa

Tour letterario ibleo, domani evento a piazza San Giovanni per il 180mo anniversario della nascita di Mariannina Coffa. Nel 180esimo anniversario della nascita della poetessa Mariannina Coffa, un altro evento, nell’ambito del Tour Letterario degli Iblei, realizzato grazie alle decurtazioni dei compensi dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 1° ottobre, sul Sagrato della chiesa di San Giovanni a Ragusa e consterà di due momenti: alle 18,30 la presentazione del libro “Viaggio negli iblei”, con i due autori, Andrea Guastella e Stefano Vaccaro e la conduzione della deputata regionale 5 Stelle, Stefania Campo, a cui seguirà una conferenza di Marinella Fiume, storica e scrittrice, su “Mariannina Coffa e la ricerca di una patria ideale”, e dalle ore 20,00 spazio al teatro e alla musica, prima con le letture teatralizzate dell’epistolario Coffa-Maugeri da parte di Massimo Leggio e Carmela Buffa Calleo e poi, a seguire, il concerto della cantautrice Gabriella Lucia Grasso, cresciuta tra le note di Edith Piaf e il jazz di New Orleans, e che fra le sue collaborazioni più proficue vanta il lavoro fatto con Carmen Consoli, oltre alla partecipazione al Premio Tenco.Insomma, un ricco momento culturale, con ingresso gratuito, offerto alla città dal Tour Letterario Ibleo e dalla deputata regionale Stefania Campo, che impreziosirà ancora di più anche la stessa vitalità di un centro storico, ormai ritrovato da giovani e meno giovani, e che vuole rappresentare un’altra tappa di un viaggio ancora tutto da vivere e scoprire.

Tour letterario ibleo, domani evento a piazza San Giovanni per il 180mo anniversario della nascita di Mariannina Coffa. Nel 180esimo anniversario della nascita della poetessa Mariannina Coffa, un altro evento, nell’ambito del Tour Letterario degli Iblei, realizzato grazie alle decurtazioni dei compensi dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 1° ottobre, sul Sagrato della chiesa di San Giovanni a Ragusa e consterà di due momenti: alle 18,30 la presentazione del libro “Viaggio negli iblei”, con i due autori, Andrea Guastella e Stefano Vaccaro e la conduzione della deputata regionale 5 Stelle, Stefania Campo, a cui seguirà una conferenza di Marinella Fiume, storica e scrittrice, su “Mariannina Coffa e la ricerca di una patria ideale”, e dalle ore 20,00 spazio al teatro e alla musica, prima con le letture teatralizzate dell’epistolario Coffa-Maugeri da parte di Massimo Leggio e Carmela Buffa Calleo e poi, a seguire, il concerto della cantautrice Gabriella Lucia Grasso, cresciuta tra le note di Edith Piaf e il jazz di New Orleans, e che fra le sue collaborazioni più proficue vanta il lavoro fatto con Carmen Consoli, oltre alla partecipazione al Premio Tenco. Insomma, un ricco momento culturale, con ingresso gratuito, offerto alla città dal Tour Letterario Ibleo e dalla deputata regionale Stefania Campo, che impreziosirà ancora di più anche la stessa vitalità di un centro storico, ormai ritrovato da giovani e meno giovani, e che vuole rappresentare un’altra tappa di un viaggio ancora tutto da vivere e scoprire.