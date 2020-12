Siracusa, aggiudicati i lavori dell'ex albergo scuola

Sicilia

Siracusa, aggiudicati i lavori di riqualificazione dell'ex albergo scuola. Musumeci: da incompiuta nuovi alloggi Iacp. Falcone e Bandiera: impegno mantenuto

(Palermo, 10/12/2020) "Con l'aggiudicazione della gara per la riqualificazione dell'ex Albergo scuola di Siracusa, raggiungiamo un importante risultato nel quadro del nostro programma di risanamento urbano dell'Isola attraverso la leva delle politiche abitative. Da un immobile in abbandono da decenni, emblema di degrado e inefficienza, ricaveremo quasi quaranta moderni alloggi Iacp per le famiglie che ne avranno diritto, oltre a restituire il decoro voluto dai cittadini a un'area strategica del capoluogo aretuseo". Lo afferma il presidente della Regione Nello Musumeci, commentando l'avvenuta aggiudicazione da parte dell'Urega di Siracusa dell'appalto Iacp per i lavori di rifunzionalizzazione dell'ex Albergo scuola di Siracusa, in corso Umberto."Il recupero di questa storica incompiuta nel cuore della città - aggiungono gli assessori regionali Marco Falcone ed Edy Bandiera - avviene grazie al progetto di housing sociale "CoAbitare Siracusa" messo a punto dall'Istituto autonomo case popolari. A questa svolta sul piano delle politiche abitative, impegno mantenuto dal Governo Musumeci, si accompagnerà la rigenerazione del quartiere a ridosso della stazione ferroviaria di Siracusa, attraverso la creazione di spazi per il verde e le attività commerciali contestualmente alla ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico dell'ex albergo scuola".