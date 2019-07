Genio e Impresa a Milano

Inaugurata questo pomeriggio a Palazzo Lombardia a Milano la mostra 'Genio e Impresa. Da Leonardo e Ludovico alle grandi storie di innovazione dei nostri giorni', promossa da Assolombarda in collaborazione con Regione Lombardia e il Consiglio regionale della Lombardia.

La mostra multimediale, attraverso un percorso immersivo, esplora l'innovazione che nasce dall'incontro tra due persone, a formare una diade vincente come quella fa Leonardo da Vinci e Ludovico il Moro. Fra i temi al centro dell'allestimento, e' infatti la relazione che si crea tra genio, con competenze tecniche, e imprenditore, con competenze manageriali, evidenziata grazie a una serie di storie di innovazione, per esempio, di Pirelli, con Maurizio Boiocchi e Marco Tronchetti Provera, Gruppo Bracco con Ernst Felder e Fulvio Bracco, Ferrari Giovanni Industria Casearia con Luciano Piergiovanni e Giovanni Ferrari, StMicroelettronics con Bruno Murari e Benedetto Vigna, Fili Pari con Alice Zantedeschi e Francesca Pievani.

"Nell'anno di Leonardo abbiamo voluto parlare di innovazione - ha spiegato il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi - e di questo giardino delle meraviglie rappresentato da Milano e dalla Lombardia, dove genio e impresa si incontrano producendo quell'innovazione che e' fondamentale per le imprese e per il futuro del nostro Paese, anche attraverso una alleanza fra pubblico e privato". Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha ribadito come sia piu' che mai necessaria "l'istituzione dell'Autonomia Regionale per rilanciare il ruolo trainante della Lombardia nel sistema industriale nazionale".

