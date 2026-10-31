Un uomo di 62 anni è stato investito da uno scooter a Scicli nel tardo pomeriggio di ieri ed è stato soccorso dai sanitari. Alla guida dello scooter c’era un giovane. Secondo le prime informazioni, il pedone avrebbe riportato un lieve trauma cranico, un trauma al polso e un trauma addominale.

L’uomo è rimasto vigile ed è stato affidato al personale dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dove è sottoposto agli accertamenti necessari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Scicli, che hanno eseguito i rilievi. Dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.