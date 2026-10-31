Per la commemorazione dei defunti il Comune di Scicli mette a disposizione da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre un bus navetta gratuito che collega il quartiere Jungi al cimitero di contrada Mendolilli. Il mezzo fa la spola dalle 7 alle 19.

Il servizio è assicurato dalla ditta Caia, che ha in appalto gli stalli di sosta a pagamento delle strisce blu, come ha comunicato il Comune di Scicli con la nota n. 4603 del 29 ottobre.

Il percorso parte da viale I Maggio, ai giardini Giovanni Paolo II, dove c’è la prima fermata, e attraversa contrada Zagarone. Prosegue su corso Garibaldi, nel tratto tra corso Umberto I e via Bovio, con una seconda fermata, poi raggiunge largo Gramsci, anche qui con fermata, e via Ospedale all’angolo con via Carrabba, fino al cimitero. Al ritorno il bus segue lo stesso itinerario.

Per informazioni il Comune indica l’ufficio stampa, al primo piano del Palazzo municipale di via Francesco Mormina Penna, raggiungibile al numero 0932 839247.

Anche a Vittoria è stato predisposto un servizio di bus navetta da e per il cimitero nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre, con orario continuativo dalle 8 alle 18 come indica l’avviso del Comune pubblicato il 27 ottobre.

Il servizio sarà svolto con due autobus Gran Turismo da 54 posti e un pullmino da 35 posti. I due autobus principali partiranno dal capolinea della stazione ferroviaria di piazza Vittoria Nenni e raggiungeranno il cimitero passando per via Generale Cascino, via Leopardi, via Magenta e piazza Manin, dove è prevista una fermata, per poi proseguire attraverso via Vicenza, via G.B. Iacono e via Garibaldi.

Un secondo collegamento sarà assicurato dal pullmino con capolinea in piazza del Popolo, che raggiungerà il camposanto transitando da via Raffaele Cancellieri, via Goito, piazza Sei Martiri, via del Quarantotto, via Rosolino Pilo Settimo, via G.B. Iacono e via Garibaldi.

Il servizio sarà garantito anche nella frazione di Scoglitti, dove una navetta collegherà piazza Fratelli Cervi al cimitero con lo stesso orario, dalle 8 alle 18 nelle giornate dell’1 e del 2 novembre.

Per informazioni il centralino del Comune di Vittoria risponde allo 0932 514111. Per gli altri Comuni, il nostro pezzo su Santa Croce Camerina (https://www.quotidianodiragusa.it/2026/10/30/attualita/cimitero-navetta-gratuita-orari-defunti/).