Sessanta visite senologiche gratuite e quattro ecografie senologiche prenotate per donne sotto i 30 anni: si chiude con questo bilancio la seconda edizione di «Ragusa in Rosa», ospitata dal 22 al 25 ottobre all’INTERSPAR di via La Pira a Ragusa.

Le visite si sono svolte in due giornate. Venerdì 23 ottobre il dottor Marco Ambrogio ha visitato 26 donne. Sabato 24 ottobre lo stesso Ambrogio ha effettuato altri 24 controlli e la dottoressa Anna Corallo altri 10. Le prenotazioni erano state raccolte il 19 e il 20 ottobre attraverso l’App Despar Sicilia.

L’iniziativa è stata promossa da Despar Sicilia con la LILT Ragusa e l’ASP Ragusa. La presentazione si è tenuta giovedì 22 ottobre all’INTERSPAR Le Dune, con Cettina Gurrieri per Despar Sicilia, la presidente della LILT Ragusa Maria Teresa Fattori, il vicepresidente Marco Ambrogio e la nutrizionista Claudia Cilia. «Fare rete significa mettere insieme competenze e disponibilità al servizio della comunità», ha dichiarato Fattori.

Accanto ai controlli, il calendario ha proposto l’Open Day Pilates LILT, curato dalla dottoressa Nadia Montes, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre. Domenica 25 ottobre la chiusura con un incontro sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita, tenuto da Lina Lauria, biologa e referente scientifica della LILT Ragusa, e dalla biologa nutrizionista Claudia Cilia.

«Ragusa in Rosa» fa parte del percorso di sensibilizzazione PreveniAMO e della collaborazione tra Despar Sicilia e LILT Ragusa, che a marzo aveva dedicato un appuntamento alla prevenzione oncologica e a maggio a quella dermatologica. Secondo i promotori, l’obiettivo è dare continuità alle occasioni di informazione e controllo, portando la prevenzione nei luoghi della vita quotidiana.

La LILT Ragusa ha espresso apprezzamento per l’organizzazione delle attività e per la collaborazione del personale del punto vendita.