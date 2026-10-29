«Nasce un nuovo gruppo parlamentare all’Assemblea regionale siciliana che riunisce esponenti provenienti da Noi moderati, Democrazia cristiana e Udc». Ne fanno parte Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace. L’annuncio porta la firma di tre esponenti, uno per ciascun partito: Carmelo Pace per la DC, Massimo Dell’Utri per Noi Moderati e Decio Terrana per l’UDC.

Secondo i tre firmatari, l’obiettivo è avviare un percorso comune nell’area moderata e popolare e rafforzarne la rappresentanza nel Parlamento siciliano.

“Il nome del gruppo e i dettagli dell’iniziativa politica saranno illustrati agli organi di informazione nel corso di una conferenza stampa che si terra nei primi giorni di novembre a Palazzo dei Normanni”