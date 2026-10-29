Un grave lutto ha colpito il collega giornalista Carmelo Saccone. E’ morto all’età di 76 anni il padre Salvatore. Imprenditore conosciuto nel settore delle bomboniere e degli articoli da regalo, Salvatore Saccone ha affiancato alla sua attività commerciale anche un’esperienza nel mondo dell’emittenza televisiva locale, prendendo parte a una stagione significativa per lo sviluppo della comunicazione in Sicilia.

La sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia e per quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua vita personale e professionale.

I funerali si terranno oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 17, nella chiesa di San Luigi Gonzaga, in viale Mario Rapisardi 230, a Catania. Al termine della celebrazione, la salma sarà trasferita nel cimitero di Centuripe.

La redazione di Quotidianodiragusa.it esprime le più sentite condoglianze al collega Carmelo Saccone e si stringe con affetto a lui e a tutti i familiari in questo momento di profondo dolore.