Le lettere con le credenziali per il Censimento Istat arrivano in ritardo in molte case di Ragusa. Le famiglie inserite nel campione possono però compilare il questionario senza aspettarle. Lo ha comunicato il Comune di Ragusa, che attribuisce il ritardo a rallentamenti logistici del corriere incaricato dall’Istat.

Il Censimento non riguarda tutta la popolazione: coinvolge solo un campione di famiglie. Per le famiglie estratte rispondere è un obbligo di legge. Le lettere informative sono firmate dal presidente dell’Istat e contengono le credenziali per accedere al questionario.

Per sapere se la propria famiglia fa parte del campione ci sono tre strade. Si può chiamare il Numero Unico Istat 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21. In alternativa si può controllare la propria casella Pec oppure l’App IO.

Chi è stato campionato e non ha ancora ricevuto la lettera può compilare il questionario online con Carta d’identità elettronica o Spid. Si entra dal link ufficiale dell’Istat, si accede direttamente con Cie o Spid, si compila il modulo e lo si invia. Al termine va scaricata la ricevuta di avvenuta compilazione.

L’altra possibilità è rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione, di persona o per telefono.