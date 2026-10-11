Una tappa del progetto «In viaggio con i Cabrera» si è svolta a Pozzallo. Il progetto fa parte della Route of Cabrera, l’itinerario euro-mediterraneo che conta circa 50 tappe tra Sicilia e Spagna. Il pomeriggio comprendeva una visita alla Torre Cabrera e una conferenza dedicata alla famiglia catalana.

L’appuntamento è cominciato all’esterno della Torre Cabrera. Il monumento è una delle tappe dell’itinerario, e l’Amministrazione comunale lo indica come simbolo dell’identità pozzallese.

È seguita la conferenza «Alla corte dei Cabrera». Sono intervenuti esperti e storici, che hanno ripercorso le vicende dei Cabrera e il loro legame con la storia della città.

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha ringraziato gli enti che hanno partecipato: «Un sentito ringraziamento va inoltre a tutte le autorità e agli enti intervenuti, a partire dalla delegazione catalana e dall’associazione Ragusana di Storia Patria, estendendo la gratitudine al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alla Soprintendenza ai Beni Culturali». Il sindaco ha esteso il ringraziamento anche alle istituzioni, ai cittadini e agli appassionati presenti.

Secondo il Comune, l’iniziativa è il risultato degli accordi con la delegazione catalana nell’ambito della Route of Cabrera. Nel corso della conferenza c’è stato spazio anche per un confronto sugli ultimi interventi architettonici e di restauro in corso.