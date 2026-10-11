Il Movimento per l’Autonomia conta due nuovi aderenti a Comiso: Claudio Calabrese e Giambattista Guarino, detto Gianni. Il partito ha annunciato i due ingressi e li ha presentati come due profili con percorsi ed esperienze differenti.

Calabrese è conosciuto nel territorio ibleo per il ruolo di responsabile del comparto universitario in un ente di formazione di livello nazionale. Secondo il movimento, la sua scelta nasce dalla volontà di mettere entusiasmo, energie e competenze al servizio di un percorso nel quale riconosce i propri principi e ideali.

Guarino è consulente del lavoro e ha lo studio a Comiso. Alla professione affianca l’impegno politico in città: si è candidato al Consiglio comunale in diverse tornate elettorali, con risultati che il MpA definisce «ottimi». Nel movimento, secondo il partito, porterà l’esperienza professionale e la conoscenza diretta delle realtà economiche e sociali del territorio.

Con i due ingressi il MpA punta a consolidare il radicamento a Comiso e a prepararsi ai prossimi appuntamenti elettorali, allargando la partecipazione all’impegno pubblico.

A commentare le adesioni è Paolo Ferrara, vice commissario provinciale del Movimento per l’Autonomia: «Anche nel territorio ragusano, dunque, il MpA continua a crescere, accogliendo persone pronte a mettere a disposizione competenze, esperienze ed energie per contribuire concretamente allo sviluppo del territorio e al futuro delle comunità locali».

Ferrara ha anche anticipato le prossime mosse del partito in provincia: «Come annunciato anche nelle scorse settimane le adesioni al movimento proseguono e nei prossimi giorni annunceremo nuovi ingressi in altri Comuni iblei».