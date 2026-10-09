La Banda di San Gaetano di Hamrun, a Malta, si esibirà sabato 10 ottobre a Ragusa in due momenti: un corteo musicale a Ibla in mattinata e un concerto serale nella Cattedrale di San Giovanni, a Ragusa Superiore. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.

La visita fa parte delle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della banda, che arriva da Hamrun, località maltese con una lunga tradizione bandistica. Con i musicisti arriverà in città anche una delegazione di cittadini di Hamrun.

La giornata comincerà alle 10:30 con la parata. La banda partirà dai Giardini Iblei e sfilerà per le strade di Ibla fino a Piazza Duomo, nel cuore del centro storico.

Il secondo appuntamento è in programma alle 20:30. Nella Cattedrale di San Giovanni, a Ragusa Superiore, la formazione maltese terrà l’esibizione ufficiale della giornata.

Secondo gli organizzatori, la giornata è pensata come un’occasione di scambio culturale e di incontro per rafforzare i legami tra Ragusa e Hamrun. Offrirà a cittadini e turisti esibizioni musicali di alto livello e potrà aprire la strada a futuri percorsi di collaborazione tra le due comunità.

Gli eventi sono aperti a tutti: residenti, appassionati di musica e visitatori. Il corteo si potrà seguire lungo il percorso tra i Giardini Iblei e Piazza Duomo a partire dalle 10:30. Anche per il concerto in Cattedrale l’ingresso è libero.