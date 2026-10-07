Una panchina è stata data alle fiamme da ignoti nella piazzetta Sacro Cuore di Comiso, lo spazio pubblico dedicato alla memoria di Biagio Attardi, il ragazzo morto a 16 anni in un incidente stradale.

Il fuoco ha distrutto la panchina, ma non è l’unico danno. Nella stessa area i residenti segnalano bottiglie infrante, rifiuti sparsi, danni al verde pubblico e altri atti di inciviltà. Sui social sono stati condivisi video e testimonianze che mostrano lo stato della piazzetta dopo l’episodio.

Per molti cittadini il gesto pesa più di un comune atto vandalico, a causa del nome che il luogo porta. La piazzetta è intitolata ad Attardi, la cui memoria è ancora custodita dalla comunità e da chi lo ha conosciuto. Diversi residenti hanno letto l’accaduto come un danno a un bene pubblico e, insieme, come una ferita nei confronti della famiglia e del ricordo del ragazzo.

Tra le segnalazioni circolate c’è anche quella della scomparsa di una statuetta della Madonna, che prima sarebbe stata utilizzata in modo improprio. La circostanza resta da confermare.

Chi frequenta abitualmente la zona descrive segni di degrado e incuria e parla di un senso di abbandono che l’episodio della panchina ha reso più evidente.

I residenti chiedono maggiore attenzione e più controlli, perché la piazzetta torni a essere un luogo di incontro e di memoria.