Pozzallo, il sindaco Roberto Ammatuna ha ricevuto a Palazzo di Città «G. La Pira» la visita di Giovanni Giacona e della moglie Maria, esponenti della comunità dei pozzallesi d’America.
«Giovanni è uno storico componente del direttivo della Società dei Pozzallesi d’America che ha fatto dono al sindaco di una maglietta polo rossa raffigurante lo stemma della Società e l’immagine di S.G. Battista, copatrono della città di Pozzallo», ha dichiarato Ammatuna.
La Società dei Pozzallesi d’America riunisce negli Stati Uniti gli emigrati originari della città e i loro discendenti. Per il sindaco, la visita è un’ulteriore dimostrazione del legame che continua a unire la comunità d’oltreoceano alla città d’origine.