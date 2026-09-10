Scicli attende ancora l’attivazione della rottamazione comunale, ma la procedura sarebbe ormai a un passo dal partire. Lo ha reso noto la consigliera comunale Marianna Buscema, intervenuta nei giorni scorsi per rispondere ai cittadini di Scicli che chiedevano aggiornamenti su un iter fermo da settimane, in attesa dei passaggi tecnici necessari per renderlo operativo.

«Alcuni di voi mi hanno chiesto che fine abbia fatto la rottamazione comunale — ha spiegato Buscema —. Come avevo anticipato, il mese di agosto — tra ferie e organizzazione degli uffici — è stato un periodo complesso per far partire l’iniziativa. Proprio per questo abbiamo aumentato i mesi utili per aderire, così da garantire a tutti la possibilità di usufruire della misura».

Buscema riferisce di essersi confrontata con l’assessore al ramo, Cettina Portelli, che le ha fornito aggiornamenti sull’iter tecnico. «In queste ultime ore, ho parlato con l’assessore Portelli, che mi ha confermato che è questione di giorni — dichiara la consigliera —. Si sta aspettando la ditta incaricata di gestire la piattaforma informatica, necessaria per allineare tutti i dati e rendere operativa la procedura».

Il collegamento diretto ai documenti necessari per presentare la domanda dovrebbe comparire sul sito del Comune di Scicli dalla settimana del 14 settembre, con le istruzioni complete per perfezionare l’adesione. Buscema fa sapere che si tratta ormai degli ultimi giorni di attesa prima che la piattaforma diventi operativa.

Non è stata resa nota, per ora, la nuova scadenza per la presentazione delle domande dopo l’estensione dei mesi utili per aderire alla misura, pensata per consentire ai cittadini di regolarizzare le proprie pendenze con l’ente comunale.

«Non appena il link sarà online — aggiunge Buscema — lo segnalerò personalmente. È davvero questione di pochissimo tempo, così mi è stato assicurato».