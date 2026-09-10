Il Comune di Santa Croce Camerina ha aperto la raccolta di materiale scolastico per la seconda edizione dello «Zaino della Gioia», l’iniziativa di solidarietà promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione per aiutare le famiglie ad affrontare le spese di inizio anno. Le donazioni si potranno consegnare fino al 30 settembre negli uffici comunali di via Carmine 95.
Si possono donare penne, matite, pastelli, pennarelli, quaderni, album da disegno, temperini, righelli, gomme, astucci, zaini, dizionari, diari e altro materiale scolastico. Gli uffici di via Carmine restano aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; dal 15 settembre le aperture si estendono anche ai pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.
Il materiale raccolto sarà consegnato alle famiglie degli alunni in accordo con le scuole e con l’ufficio dei Servizi sociali del Comune. È la seconda volta che l’amministrazione promuove l’iniziativa, con l’obiettivo di garantire a ogni bambino il corredo necessario per l’inizio delle lezioni.
Chi non riesce a passare negli orari di apertura può scrivere alle pagine Facebook e Instagram del Comune di Santa Croce Camerina, oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 331 260 6232 per concordare la consegna.