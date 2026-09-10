Comiso avrà una nuova viabilità di collegamento con l’aeroporto Pio La Torre: il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi ha annunciato la firma del contratto d’appalto per i lavori di potenziamento stradale dello scalo, con la consegna prevista per i primi giorni di ottobre. L’intervento vale 48,27 milioni di euro, finanziati con i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Il progetto prevede la realizzazione e l’ammodernamento di circa 6,3 chilometri di strade, tra la statale 115 e la rotatoria sulla provinciale 4. L’obiettivo è collegare in modo più rapido e sicuro lo scalo alla statale 514 Ragusa-Catania, il principale asse che porta verso il capoluogo e il versante etneo.

«La firma del contratto d’appalto e la imminente consegna dei lavori rappresentano un altro importante passo in avanti per lo sviluppo dell’intero territorio ibleo», ha dichiarato Sallemi in una nota.

Il finanziamento rientra tra i fondi FSC destinati alla Sicilia e la sua attuazione è stata seguita dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’ente che ha in carico l’appalto sotto la guida della presidente Maria Rita Schembari. Sallemi ha attribuito il risultato anche al lavoro della Regione Siciliana, guidata dal presidente Renato Schifani, dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò e dell’onorevole Giorgio Assenza.

Sallemi ha collegato l’intervento sulla viabilità alla più ampia strategia di rilancio dello scalo ibleo, che nelle ultime settimane ha visto l’annuncio di nuove rotte e l’avvio della continuità territoriale per i collegamenti aerei dei cittadini siciliani.

Il senatore ha aggiunto che sono già stati stanziati fondi separati per lo sviluppo del comparto cargo dell’aeroporto, un capitolo che al momento non ha una tempistica definita.