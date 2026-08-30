Il bonus studente può arrivare fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE entro 30mila euro. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda gli studenti che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno frequentato una scuola paritaria secondaria di primo grado oppure il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado.

Il contributo non ha un importo uguale per tutti: viene definito in base all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare e tenendo conto di eventuali altri contributi regionali destinati alla stessa finalità. Per il 2026 sono stati stanziati complessivamente 20 milioni di euro.

A poter richiedere il beneficio sono i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti che hanno frequentato gli istituti paritari indicati nell’anno scolastico 2025/2026. Tra i requisiti economici è previsto un ISEE non superiore a 30.000 euro.

L’accesso alla procedura avviene tramite SPID. Prima dell’invio della domanda, il sistema verifica automaticamente il possesso dei requisiti attraverso diverse banche dati, così da controllare sia la frequenza scolastica sia la situazione familiare ed economica dichiarata.

Il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il SIDI, verifica la frequenza presso un istituto paritario e l’associazione tra genitore o responsabile e studente. L’INPS controlla invece l’appartenenza dei due componenti allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE e la relativa fascia economica. Viene verificata anche la corrispondenza della famiglia anagrafica attraverso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Il bonus è cumulabile con eventuali contributi regionali aventi la stessa finalità, ma entro il limite del costo medio studente stabilito dal Ministero per l’anno scolastico 2025/2026: 7.161,37 euro per la scuola secondaria di primo grado e 7.852,29 euro per la scuola secondaria di secondo grado. Chi ha già ricevuto un contributo regionale dello stesso tipo deve indicarne l’importo nella piattaforma.