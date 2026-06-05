Il Comune di Vittoria ha sottoscritto nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono i contratti di sette nuovi dipendenti, destinati a potenziare settori chiave dell’amministrazione. Le assunzioni riguardano assistenza sociale, Polizia locale e trasporto scolastico e rientrano nel piano di rafforzamento della macchina comunale.

A Vittoria si registrano nuove assunzioni Vittoria all’interno dell’organico comunale. Nella mattinata odierna, nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono, sono stati firmati i contratti di lavoro di sette nuovi dipendenti che entreranno in servizio in diversi settori strategici dell’ente.

Le figure professionali inserite comprendono quattro assistenti sociali, due unità destinate al Corpo di Polizia Locale e un autista di scuolabus. Un pacchetto di ingressi che punta a rafforzare sia l’area dei servizi alla persona sia quella della sicurezza urbana, oltre alla gestione del trasporto scolastico.

Le nuove risorse saranno impiegate nei servizi sociali comunali, con particolare attenzione al sostegno alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione. Le unità della Polizia Locale andranno invece a potenziare le attività di controllo del territorio, mentre l’autista contribuirà a garantire la continuità del servizio di trasporto degli studenti.

Alla firma erano presenti il sindaco Francesco Aiello, gli assessori competenti, il segretario generale e i dirigenti dei settori interessati.

Il primo cittadino ha sottolineato il valore dell’operazione nel percorso di rafforzamento della struttura amministrativa. “Ogni nuova assunzione rappresenta un investimento sul futuro della città – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello –. Dopo anni di difficoltà e di progressivo depauperamento del personale comunale, continuiamo a lavorare per ricostruire una macchina amministrativa efficiente e capace di rispondere alle esigenze della comunità. Le assistenti sociali, il personale della Polizia Locale e il nuovo autista svolgeranno funzioni fondamentali per garantire servizi sempre più efficaci e vicini ai cittadini”.

L’amministrazione comunale ha rivolto un messaggio di benvenuto ai nuovi assunti, augurando loro un percorso professionale positivo al servizio della città.

Il rafforzamento degli organici negli enti locali rappresenta, in generale, un tema centrale per molti comuni italiani alle prese con il ricambio del personale e la necessità di garantire continuità ai servizi essenziali.