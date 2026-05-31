Da lunedì 1° giugno 2026 in provincia di Ragusa sarà possibile riscuotere le pensioni mensili negli 34 uffici postali del territorio e tramite gli ATM Postamat. L’avvio dei pagamenti riguarda l’intera rete di Poste Italiane e coinvolge migliaia di pensionati iblei.
Le somme saranno disponibili anche per chi riceve l’accredito su libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution. In questi casi sarà possibile prelevare direttamente dagli sportelli automatici senza passare dagli uffici.
Per il ritiro allo sportello resta obbligatorio presentare un documento d’identità valido. È prevista anche la possibilità di delega a un’altra persona per il prelievo della pensione.
Poste Italiane ricorda inoltre una novità normativa destinata a cambiare le abitudini dei cittadini. Dal 3 agosto 2026, infatti, la carta d’identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento secondo quanto previsto dal regolamento europeo. Chi non dispone di altri documenti, come patente o passaporto, dovrà richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Sul fronte della sicurezza, i titolari di carte di debito collegate a conti o libretti potranno beneficiare di una polizza assicurativa gratuita che prevede un rimborso fino a 700 euro annui in caso di furto di contante entro due ore dal prelievo, sia agli sportelli sia agli ATM Postamat.
L’azienda consiglia ai pensionati di evitare le prime ore della giornata e, quando possibile, di recarsi agli uffici postali nelle ore centrali o nei giorni successivi al primo del mese per ridurre i tempi di attesa.
Per informazioni è disponibile il sito ufficiale poste.it e il numero di assistenza clienti 06 45263322.
Lascia un commento