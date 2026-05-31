Comiso, la Polizia di Stato ha eseguito nelle ultime ore due distinti provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria. I destinatari, un uomo di 66 anni e un uomo di 52 anni, sono stati condotti nella Casa Circondariale di Ragusa, dove dovranno scontare le rispettive pene detentive.
L’operazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, in esecuzione di provvedimenti emessi dalle competenti autorità giudiziarie.
Nel primo caso, gli investigatori hanno notificato un ordine di carcerazione disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un sessantaseienne.
L’uomo era stato condannato in via definitiva per rapina ed estorsione in concorso, reati commessi a Vittoria nel 2014. Dopo le procedure di rito è stato trasferito nel carcere di Ragusa, dove dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione.
Un secondo intervento ha riguardato un cittadino italiano di 52 anni. In questo caso il personale del Commissariato ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a seguito della revoca della detenzione domiciliare.
L’uomo era stato condannato per reiterate minacce aggravate. La revoca della misura alternativa ha comportato il ritorno in carcere per l’espiazione della pena residua.
Anche lui è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare ancora 1 anno, 3 mesi e 28 giorni di reclusione.
La notizia conferma l’attività di controllo e di esecuzione dei provvedimenti giudiziari svolta sul territorio dagli uffici della Polizia di Stato della provincia di Ragusa.
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