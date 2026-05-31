È entrata nel vivo oggi, domenica 31 maggio 2026, la terza edizione di Faro in Festa a Punta Secca. Aperta ufficialmente ieri sera, la manifestazione animerà il borgo marinaro di Santa Croce Camerina fino al 2 giugno con visite guidate gratuite al Faro Scalambri, arte, gastronomia e concerti. Stasera alle 21:00 il primo live della rassegna musicale.

Il Faro Scalambri aperto fino al 2 giugno: orari e regole d’accesso

Per tutta la durata della manifestazione il faro — costruito nel 1857 per volere dei Borbone di Sicilia e simbolo riconoscibile del borgo — accoglie i visitatori in due turni giornalieri: mattina dalle 9:00 alle 12:30 e pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione, ma l’accesso avviene per gruppi contingentati di massimo 20 persone alla volta. Gli organizzatori avvertono che la chiusura potrà essere anticipata anche con persone in coda, per garantire la sicurezza interna.

Le restrizioni sono precise e vincolanti. Non sono ammessi costumi da bagno, torso nudo né calzature aperte come infradito o ciabatte. Per ragioni strutturali l’accesso è vietato ai minori di 6 anni, agli animali, alle donne in gravidanza e alle persone con difficoltà motorie, problemi cardiaci o claustrofobia. I minori ammessi devono essere sempre accompagnati da un adulto. Le visite potranno essere sospese in caso di maltempo.

All’interno, il personale del Servizio Fari Sicilia coordinato dal comandante Johnny Paolo Pizzimento guida i visitatori attraverso la struttura illustrando storia e funzionamento del faro, con materiale tecnico e fotografico curato dallo stesso Comando.

Il programma di oggi e dei prossimi due giorni

Nella giornata odierna il programma mattutino prevede laboratori didattici sugli aspetti nutrizionali a cura della dott.ssa Francesca Cerami e dimostrazioni sulla lavorazione del pane di San Giuseppe con le associazioni ACK e La Vita è Bella (ore 10:00–12:00). Nel pomeriggio, dalle 19:00 alle 20:30, si svolge il workshop “La pesca tradizionale e il valore delle specie neglette”. Alle 21:00 il concerto della band Notte italiana by Copia e Incolla aprirà la rassegna musicale serale.

Domani, 1° giugno, si replica il programma mattutino con laboratori e lavorazione del pane. Nel pomeriggio alle 19:00 è in programma lo show cooking con lo chef Dario Di Liberto; alle 21:00 il concerto dei Fab Frequency. Per tutta la giornata decine di artisti coordinati da Gianni Giacchi daranno vita all’estemporanea di pittura “Omaggio a Punta Secca”: le opere, realizzate a tecnica libera sul tema del borgo, resteranno esposte fino al giorno successivo.

Lunedì 2 giugno la chiusura: laboratori mattutini del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, premiazione degli artisti partecipanti all’estemporanea, talk conclusivo dalle 18:30 alle 19:30 e doppio appuntamento con la Risveglio bandistico Kamarinense Street Band alle 17:30 e alle 19:30 a chiusura ufficiale.

Per tutta la durata della manifestazione Piazza Concordia ospita il Baby Village con giochi e intrattenimento per i bambini. Nella serata inaugurale di ieri, in Piazza Faro, è andata in onda la trasmissione RAI “I Volti della Repubblica” (ore 21:00–23:00), che ha dato alla manifestazione una visibilità nazionale fin dall’apertura.

L’evento è promosso dal Comune di Santa Croce Camerina con l’Associazione Glocal e il supporto di MARIFARI Messina, con il coinvolgimento di Pro Loco di Punta Secca, AVIS e Istituto Psaumide Camarinense. L’assessore allo Spettacolo Roberta Iacono ha definito la manifestazione come quattro giorni pensati per unire «le eccellenze gastronomiche locali, l’arte, la musica dei giovani del territorio e performance di danza aerea».

Punta Secca, resa celebre a livello internazionale come set de Il Commissario Montalbano, è tra le mete più riconoscibili della provincia di Ragusa. Per informazioni sulla rete fari italiana è possibile consultare il sito della Guardia Costiera.