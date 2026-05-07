Il calendario segna metà mese e per migliaia di famiglie iblee è già tempo di controllare il saldo sul conto corrente. L’Assegno Unico maggio 2026 sta per essere accreditato, portando quella boccata d’ossigeno necessaria per gestire le spese dei figli, dalla scuola allo sport. Se il vostro nucleo familiare non ha subito scossoni o variazioni ISEE nell’ultimo periodo, l’attesa è quasi finita: l’INPS farà partire i bonifici tra pochissimi giorni.

Le date di maggio e il ricalcolo degli arretrati

Secondo le tabelle di marcia dell’Istituto, i pagamenti dell’Assegno Unico di maggio 2026 arriveranno precisamente mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. Questa finestra temporale riguarda chi ha una situazione stabile. Al contrario, se avete cambiato ISEE o se la cicogna ha bussato alla vostra porta di recente, dovrete pazientare fino all’ultima settimana del mese.

Tuttavia, c’è una scadenza che non dovete ignorare se state ricevendo l’importo minimo per mancanza di documentazione. Avete tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e recuperare così tutti gli arretrati spettanti da inizio anno. Una volta sistemata la pratica, l’INPS ricalcola i versamenti in automatico, versando la differenza dovuta direttamente sul vostro IBAN.

Come mantenere attivo il beneficio senza errori

Un dubbio comune tra i genitori di Modica e Vittoria riguarda il rinnovo della domanda. “Le domande per l’Assegno Unico e Universale non devono essere ripresentate ogni anno”, chiarisce l’INPS, confermando che la validità prosegue in automatico. Resta però l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione, come il compimento dei 21 anni di un figlio o nuove nascite.

Inoltre, per evitare di scivolare nella fascia di reddito più bassa, è fondamentale che la DSU 2026 sia aggiornata. Potete farlo comodamente online tramite il portale ISEE precompilato, dove i dati di reddito e patrimonio sono spesso già inseriti dal sistema, riducendo al minimo il rischio di errori burocratici.

Calendario pagamenti INPS fino a dicembre 2026

Pianificare il bilancio familiare a lungo termine è più semplice quando si conoscono le date certe. L’INPS ha infatti già tracciato il percorso per tutto il resto dell’anno. Ecco le finestre di accredito previste per la seconda metà del 2026:

Giugno: 18 e 19

18 e 19 Luglio: 20 e 21

20 e 21 Agosto: 18 e 19

18 e 19 Settembre: 21 e 22

21 e 22 Ottobre: 21 e 22

21 e 22 Novembre: 19 e 20

19 e 20 Dicembre: 16 e 17

Ricordate che queste date possono subire leggeri slittamenti tecnici a seconda del vostro istituto bancario, ma la regolarità della misura appare ormai consolidata. Per le famiglie con figli disabili, il sostegno prosegue senza limiti di età, confermandosi un pilastro del welfare locale.

Se avete dubbi sulla vostra posizione, potete consultare il fascicolo previdenziale del cittadino sul sito ufficiale INPS.