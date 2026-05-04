Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa darà ufficialmente il via, il prossimo 11 maggio 2026, ai lavori di ammodernamento della S.P.60 Ragusa – Malavita – Santa Croce Camerina. L’intervento, che interesserà il tratto compreso tra il km 13+100 e il km 15+500, comporterà una sostanziale modifica della circolazione stradale per consentire l’esecuzione del cantiere in sicurezza.

Il progetto, finanziato con un investimento complessivo di circa 4,8 milioni di euro, prevede modifiche strutturali alla sede stradale. Tra le opere principali figurano l’allargamento della carreggiata e la riorganizzazione dell’incrocio di Magazzè, dove sarà realizzata una nuova rotatoria per ottimizzare i flussi di traffico. Come confermato dagli uffici tecnici, le procedure di esproprio dei terreni necessari sono state già concluse.

Un aspetto tecnico rilevante riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico. Il piano d’intervento include infatti la costruzione di un nuovo sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, progettato per risolvere i frequenti fenomeni di allagamento che storicamente colpiscono questo specifico tratto della provinciale. La durata stimata delle attività di cantiere è di circa due anni.

Senso unico e percorsi alternativi dall’11 maggio

Per quanto riguarda la viabilità, dall’11 maggio sarà istituito il senso unico di marcia nella sola direzione Ragusa–Santa Croce Camerina. La corsia opposta resterà chiusa al traffico, con l’obbligo per auto e mezzi pesanti di utilizzare i percorsi alternativi che saranno indicati dalla segnaletica temporanea.

“Si tratta di un intervento strategico per il nostro territorio perché aumenta in modo significativo la sicurezza su un’arteria molto trafficata e migliora l’accessibilità verso un’area a forte vocazione turistica. Rendere le strade più moderne e sicure significa anche valorizzare il territorio e favorire una fruizione più agevole per cittadini e visitatori”, dichiara la presidente Maria Rita Schembari.

“Ringrazio la presidente Maria Rita Schembari per l’attenzione verso un’arteria importante per il territorio. Nel duplice ruolo di consigliere provinciale con delega ai Lavori Pubblici e di sindaco di Santa Croce sono lieto di vedere il concretizzarsi di un investimento complessivo di circa 4,8 milioni del Libero Consorzio per un collegamento di fondamentale importanza.

Sono interventi attesi da tanto tempo e che partiranno a stretto giro: alla loro conclusione i cittadini potranno fruire di una strada provinciale sicura con miglioramenti stradali che conferiranno una ancora maggiore fluidità al traffico veicolare. Sarà un deciso passo in avanti per Santa Croce Camerina e per lo sviluppo economico e turistico. Un ringraziamento per l’impegno profuso va all’ufficio Lavori Pubblici del Libero Consorzio”, dichiara Peppe Dimartino.