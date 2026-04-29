Sulla questione della ‘scoperta’ di un avanzo di bilancio libero di 5 milioni di euro, questione emersa nell’ultima seduta del consiglio comunale di Ragusa convocata per discutere il rendiconto 2025, fa sentire la propria voce anche il consigliere Federico Bernardo, che pur sedendo sui banchi dell’ opposizione, evita polemiche e preferisce piuttosto avanzare proposte concrete. Questa la sua nota stampa.

Rendiconto di gestione del Bilancio, il consigliere comunale Bennardo: “avanzo libero di 5 milioni, utilizziamolo per rifare le strade di Ragusa in pessime condizioni”.

Il Consiglio comunale ha discusso il punto relativo al rendiconto di gestione del bilancio, un passaggio amministrativo fondamentale per fotografare lo stato delle finanze dell’ente e definire le priorità d’intervento per i mesi a venire. Nel corso del dibattito, il consigliere comunale Federico Bennardo ha avanzato una proposta che punta a rispondere a una delle esigenze più sentite dalla cittadinanza: il rifacimento della rete stradale.

Bennardo ha evidenziato come dal rendiconto emerga la presenza di un avanzo libero di circa 5 milioni di euro, risorse che – secondo la proposta formulata – potrebbero essere destinate in parte alla manutenzione straordinaria e all’asfaltatura delle strade comunali. Una scelta motivata dalla condizione ormai critica del manto stradale in numerose aree della città, una situazione che da tempo genera disagi e preoccupazioni tra residenti, automobilisti e pedoni.

Il consigliere ha sottolineato che la proposta nasce da una necessità concreta e non più rinviabile, ricordando come “le condizioni della rete stradale siano ormai pessime” e come l’intera comunità attenda da tempo interventi risolutivi. L’utilizzo dell’avanzo libero, nel rispetto delle norme vigenti, rappresenterebbe secondo Bennardo un’opportunità per dare una risposta immediata ed efficace a un problema quotidiano che incide sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini “Al di là di tutto – sottolinea Bennardo – l’Amministrazione e il Consiglio comunale sono chiamati a un confronto approfondito, affinché queste o altre risorse disponibili possano tradursi in azioni concrete e in un miglioramento tangibile delle infrastrutture urbane”. (da.di.)