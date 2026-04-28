Il Consiglio provinciale di Ragusa ha approvato all’unanimità il Rendiconto della gestione finanziaria 2025, chiudendo l’esercizio con un avanzo disponibile superiore a 10,2 milioni di euro. Il documento contabile conferma il mantenimento degli equilibri di bilancio a un anno dall’insediamento dell’organo, nonostante una pianta organica sottodimensionata che presenta criticità soprattutto nei settori tecnico e ambientale.

L’amministrazione ha ridotto i tempi medi per la stipula dei contratti a 129 giorni e ha riorganizzato la struttura interna eliminando la figura del Direttore Generale. Sul fronte del PNRR, l’Ente rispetta la tabella di marcia, pur registrando ritardi e aumenti di costi per il cantiere del liceo Carducci di Comiso, dove si sono rese necessarie varianti in corso d’opera.

La fetta principale dell’avanzo sarà investita nel Piano strade. La presidente Maria Rita Schembari ha annunciato una fase di confronto con i sindaci per stabilire quali tratti riprendere nel patrimonio dell’Ente. Secondo la presidente, è prioritario chiudere le attività già avviate, partendo dal settore Infrastrutture dove il fabbisogno di fondi è maggiore.

Oltre alla manutenzione viaria, le risorse residue saranno destinate a sport e cultura. Il piano prevede un’integrazione tra la promozione turistica gestita dalla DMO e il sostegno alle attività sociali. La presidente ha confermato che chiederà una valutazione al dirigente Carlo Sinatra per individuare gli interventi indispensabili e garantire equità tra i diversi territori.

Per consultare gli atti amministrativi completi è possibile accedere all’albo pretorio sul sito della Provincia di Ragusa.