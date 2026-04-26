La crostata di mele rappresenta uno dei pilastri della pasticceria casalinga, apprezzata per la semplicità degli ingredienti e la velocità di esecuzione. La tecnica prevede l’utilizzo di una pasta frolla all’olio, una variante che non richiede i tempi di riposo in frigorifero tipici dell’impasto al burro, permettendo di completare il dolce in circa un’ora. La base si ottiene lavorando 320 grammi di farina con uova, zucchero, olio di semi e lievito fino a raggiungere una consistenza liscia e non appiccicosa.

Il cuore del dolce è costituito da un ripieno a base di 500 grammi di mele, precedentemente sbucciate, tagliate a cubetti e lasciate appassire in padella per circa cinque minuti. La cottura della frutta avviene insieme a zucchero e succo di limone, con l’aggiunta di cannella in polvere per arricchire il profilo aromatico. Questo passaggio preliminare garantisce una consistenza uniforme e previene il rilascio eccessivo di liquidi durante la successiva fase in forno.

Per l’assemblaggio si utilizza una tortiera da 26 centimetri di diametro, precedentemente unta e infarinata. I due terzi della frolla servono a creare la base, mentre la parte restante viene stesa e tagliata con una rotella dentata per formare la tipica decorazione a losanghe incrociate. In alternativa, la ricetta consente di realizzare una versione coperta, avendo cura di bucherellare la superficie per favorire la fuoriuscita del vapore acqueo prodotto dalla frutta.

La cottura avviene in forno statico a 170°C per circa trenta minuti. Una volta estratto e lasciato intiepidire, il dolce può essere rifinito con una spolverata di zucchero a velo. La versatilità della base all’olio e il contrasto tra la friabilità della frolla e la cremosità delle mele rendono questa versione adatta sia per la prima colazione sia come fine pasto tradizionale.