L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha finanziato i lavori sulla S.P. 51 Modica-Passo Gatta con uno stanziamento di 1.607.654,09 euro. Il provvedimento, sancito dal decreto dirigenziale n. 886 del 23 aprile 2026, permette l’avvio delle procedure per l’allargamento della carreggiata nel tratto compreso tra il km 1+300 e il km 2+300. L’intervento rientra nella programmazione della Legge di Stabilità regionale 2025-2027 per la manutenzione delle aree interne.

L’opera risponde alla necessità di elevare i livelli di sicurezza su un percorso caratterizzato da un elevato volume di traffico quotidiano. Come sottolineato dall’Onorevole Ignazio Abbate, “si tratta di un’opera attesa e fondamentale per garantire standard di sicurezza adeguati su un’arteria stradale trafficata e vitale per il collegamento tra Modica e le zone limitrofe”. Il progetto tecnico ha già ottenuto la validazione da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il piano d’intervento non si limita all’ampliamento stradale. Il progetto esecutivo include opere di consolidamento e il reimpianto di specie vegetali autoctone per mitigare l’impatto ambientale dei lavori. Secondo i dettagli del quadro economico, circa 1,06 milioni di euro saranno destinati ai lavori soggetti a ribasso d’asta, mentre i restanti 540 mila euro copriranno oneri tecnici, Iva, rilievi geologici e imprevisti.

L’emissione del decreto avvia la fase di affidamento dei lavori. L’obiettivo degli enti coinvolti è procedere rapidamente con la gara d’appalto per consentire l’apertura del cantiere in tempi brevi. L’opera rappresenta un intervento strutturale atteso da anni per migliorare la viabilità provinciale e ridurre la pericolosità di uno degli snodi di collegamento più critici del territorio modicano.