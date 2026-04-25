I lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale a San Nicolò sono ufficialmente terminati. L’intervento ha trasformato radicalmente l’immobile che, fino ai primi anni Novanta, era sede dell’Istituto Tecnico Agrario e successivamente dell’ufficio del Giudice di Pace. L’edificio si presenta oggi con una veste architettonica rinnovata, caratterizzata da doghe colorate e facciate con identità cromatiche differenti per ogni lato della struttura.

La nuova struttura per l’infanzia si sviluppa su una superficie complessiva di 1.400 metri quadrati e potrà accogliere fino a 72 bambini di età compresa tra 0 e 2 anni. Il completamento del cantiere è stato verificato durante un sopralluogo del sindaco e dell’assessore Enzo Giannone, i quali hanno visionato le finiture esterne che definiscono il carattere distintivo dell’immobile.

Il design delle facciate segue un codice colore preciso: il frontespizio è arricchito da doghe colorate e infissi rossi, mentre il fianco destro si distingue per i serramenti color acqua marina. Il verde domina la parte posteriore della struttura, lasciando al giallo la caratterizzazione del lato sinistro. Questa scelta cromatica mira a conferire un’identità visiva chiara e stimolante all’ambiente educativo.

L’opera restituisce alla comunità un edificio storico del quartiere, profondamente modificato rispetto alla sua funzione originaria. Con la consegna delle facciate e degli interni, San Nicolò si appresta a inaugurare un polo scolastico moderno, progettato per rispondere alla domanda di servizi per la prima infanzia nel territorio.