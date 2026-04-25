La Sicilia festeggia il 25 aprile sotto un cielo sereno. Le previsioni meteo per oggi confermano condizioni di stabilità diffusa su tutta l’isola, con temperature massime che oscillano tra i 19 e i 21 gradi e assenza totale di precipitazioni. Un cambio di rotta netto rispetto ai temporali e al crollo termico che avevano colpito l’isola nella giornata di giovedì 23 aprile.

Le previsioni meteo per il 25 aprile indicano un netto miglioramento, con sole e clima primaverile sull’intera isola. A fare da protagonista è la sinergia tra l’anticiclone delle Azzorre e quello africano, che insieme hanno spazzato via in poche ore le nuvole lasciate dalla perturbazione di origine balcanica.

Il passaggio del fronte freddo di giovedì era stato brusco: le temperature avevano subito una diminuzione drastica, stimata tra gli 8 e i 10 gradi centigradi, con temporali di forte intensità sui settori meridionali e venti tesi da Nord-Est che avevano reso i mari mossi su Tirreno e Ionio. Il peggioramento, tuttavia, si è confermato un episodio di breve durata, tipico della variabilità primaverile siciliana.

Il quadro provincia per provincia

Nel giorno della Festa della Liberazione, tutta la Sicilia beneficia di un ulteriore rinforzo dell’anticiclone. La giornata trascorre con cieli sereni o al più poco nuvolosi, e temperature massime comprese tra i 18 e i 21 gradi.

Guardando ai capoluoghi, Trapani si conferma tra le province più calde con una massima attesa di 21,3°C, seguita da Messina e Siracusa entrambe a 21,1°C. Palermo raggiunge i 20,3°C, Caltanissetta i 20,1°C. Catania si attesta sui 19,9°C e Ragusa sui 19,7°C. Più fresche Agrigento con 17,4°C ed Enna, la provincia più interna e in quota, che non supera i 16,3°C.

Nel dettaglio del capoluogo etneo, la giornata si presenta splendida con cielo sereno per l’intero arco delle ore diurne. Le temperature varieranno dai 13 gradi del mattino fino ai 21 gradi nelle ore più calde, tra le 12:00 e le 15:00. I venti sono deboli e la qualità dell’aria risulta buona, senza criticità segnalate.

È tuttavia utile prestare attenzione alle variazioni locali, specialmente nelle aree interne e in quota, dove le condizioni risultano più fresche rispetto alle coste. Chi si avventura sull’Etna o sui Nebrodi farà bene a portare un indumento a vento anche in questa giornata soleggiata.

Mare e vento: condizioni ideali per chi sceglie la costa

I flussi d’aria, di debole intensità, provengono dai quadranti settentrionali, lasciando i mari calmi o quasi immobili. Una condizione che rende il 25 aprile particolarmente favorevole per chi ha scelto le spiagge come meta della festività, anche se le temperature dell’acqua restano quelle tipiche di fine aprile, attorno ai 19°C.

Nessuna allerta meteo è attiva sul territorio regionale per la giornata odierna, come confermato dai principali centri previsionali italiani. Chi programma gite fuori porta nell’entroterra o lungo le coste troverà condizioni ottimali per l’intera giornata.

Qualche nota di cautela riguarda invece il finale di mese. Secondo i modelli previsionali aggiornati, sul finire di aprile potrebbe tornare una maggiore instabilità atmosferica, con l’eventuale arrivo di una goccia fredda attorno al ponte del primo maggio. Si tratta, per ora, di uno scenario ancora ipotetico che sarà da monitorare nei prossimi aggiornamenti.

Per oggi, però, la Sicilia si gode una Liberazione in pieno sole. Per aggiornamenti in tempo reale sulle previsioni nella provincia di Ragusa, consulta quotidianodiragusa.it. Per i bollettini ufficiali, il riferimento istituzionale resta il Centro Meteo Siciliano.