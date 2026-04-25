L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC) di Ragusa ha ospitato un incontro tecnico dedicato alla riforma della fiscalità locale e alle procedure di rendicontazione. L’evento, organizzato in collaborazione con Ancrel presso la sala conferenze “Giovanni Di Blasi”, ha analizzato le ripercussioni delle nuove normative sul Rendiconto 2025, focalizzandosi sugli equilibri di bilancio e la gestione dell’avanzo negli enti pubblici.

Il seminario ha visto la partecipazione dei vertici istituzionali, tra cui il presidente dell’Ordine Michelangelo Aurnia, la presidente Ancrel Ragusa Maria Teresa Tumino e il coordinatore regionale Alfio Spinella. Ai lavori hanno preso parte anche i sindaci di Ragusa e Modica, Giuseppe Cassì e Maria Monisteri, a testimonianza della rilevanza dei temi trattati per la gestione amministrativa dei territori siciliani.

Gli interventi tecnici sono stati curati dagli esperti Calcedonio Li Pomi, Angelo Salemi e Carmelo Nolano, i quali hanno illustrato le novità in materia di entrate proprie. L’ampia partecipazione di professionisti e funzionari pubblici provenienti da tutta l’isola sottolinea l’urgenza di un aggiornamento specialistico a fronte di un quadro normativo in costante evoluzione, necessario per garantire la tenuta finanziaria dei comuni.

«Il quadro normativo in materia di tributi locali e rendicontazione sta cambiando con una rapidità che impone aggiornamento costante», ha dichiarato il presidente Michelangelo Aurnia. L’Ordine ha già annunciato che l’attività formativa proseguirà nel mese di settembre con un nuovo incontro programmato in sinergia con la Prefettura di Ragusa per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e professionisti del settore contabile.