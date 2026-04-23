L’INPS ha ufficialmente attivato il servizio per la presentazione delle domande relative al Bonus nuovi nati 2026, il contributo economico destinato a sostenere la natalità e le adozioni avvenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quest’anno. Con la pubblicazione del messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026, l’Istituto ha definito i criteri di accesso e le scadenze rigorose che i genitori devono rispettare per non perdere il diritto all’erogazione.

L’introduzione di questa misura si inserisce in un contesto demografico critico per l’Italia, che da anni registra minimi storici nelle nascite. Le politiche di welfare familiare hanno subito diverse trasformazioni, passando dai vecchi premi alla nascita a sistemi più complessi come l’Assegno Unico. Questo nuovo contributo una tantum di 1.000 euro si affianca alle prestazioni correnti, cercando di ammortizzare le spese immediate che le famiglie devono affrontare nei primi mesi di vita o di inserimento del minore nel nucleo familiare.

Requisiti ISEE e termini per l’accesso al beneficio

Per poter beneficiare del Bonus nuovi nati 2026, il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro. Un dettaglio tecnico rilevante riguarda il calcolo dell’indicatore: la cifra deve essere considerata al netto degli importi percepiti per l’Assegno unico e universale. Questa neutralizzazione permette a una platea più ampia di genitori di rientrare nei parametri previsti, evitando che i sostegni già in vigore penalizzino l’accesso alla nuova prestazione.

La tempistica è l’elemento cruciale per la validità dell’istanza. La richiesta deve essere inviata tassativamente entro 120 giorni dall’evento, sia esso la nascita, l’adozione o l’affidamento preadottivo. Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza definitiva dal beneficio. Per le nascite avvenute nei primi mesi dell’anno, prima che il servizio online fosse operativo, l’INPS ha stabilito una deroga: in questi casi la scadenza ultima per presentare la domanda è fissata al 12 agosto 2026.

Modalità di presentazione della domanda telematica

L’inoltro della richiesta per il sussidio spetta a uno dei due genitori. In caso di nuclei non conviventi, la normativa specifica che l’onere della presentazione ricade sul genitore che risiede con il minore. L’amministrazione ha predisposto esclusivamente canali digitali per la gestione delle pratiche, eliminando ogni forma di modulistica cartacea e accelerando così i tempi di istruttoria per le famiglie aventi diritto.

I cittadini possono procedere in autonomia attraverso il portale istituzionale dell’INPS o l’app INPS Mobile. Restano comunque attivi i canali di supporto tradizionali come il Contact Center integrato e i servizi offerti dai patronati, che garantiscono assistenza gratuita nella compilazione. Per ogni ulteriore specifica tecnica, l’Istituto rimanda alla circolare n. 45 del 10 aprile 2026, che dettaglia minuziosamente le procedure di controllo e i flussi di pagamento previsti per l’anno in corso.