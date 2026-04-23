Il mercato delle auto usate in Sicilia mostra segnali preoccupanti sul fronte della trasparenza e della sicurezza stradale. Secondo un’analisi basata sui dati ACI e CARFAX, su circa 274.000 passaggi di proprietà avvenuti nel 2025, ben il 49% dei veicoli presenta almeno un fattore di rischio significativo. Si stima che circa 135.000 automobili siano state vendute con criticità occulte, che spaziano dai sinistri pregressi alle incongruenze sul chilometraggio reale, fino a problemi legati alla storia delle importazioni.

Il fenomeno delle frodi chilometriche e dei danni non dichiarati rappresenta una criticità storica nel settore automotive italiano, che costa ai consumatori europei miliardi di euro ogni anno. In un territorio come quello siciliano, dove il parco circolante è tra i più vetusti d’Italia con un’età media che supera i 13 anni, l’acquisto di un veicolo di seconda mano senza verifiche certificate espone gli acquirenti a costi di manutenzione imprevisti e rischi per l’incolumità. La mancanza di trasparenza colpisce non solo i privati, ma anche la credibilità dell’intera filiera della rivendita locale.

La classifica delle province: Catania e Palermo in testa

La distribuzione geografica delle anomalie vede Catania al vertice della classifica regionale. Nel capoluogo etneo si stimano oltre 33.500 veicoli venduti con fattori di rischio, mentre nel parco circolante complessivo la cifra sale a circa 430.000 unità. Segue Palermo, dove le auto vendute con una storia problematica sono circa 30.000. Al terzo posto si posiziona Messina, con oltre 15.500 vetture coinvolte in transazioni potenzialmente rischiose durante l’ultimo anno solare.

Anche nelle altre province la situazione appare critica: Trapani registra 12.000 veicoli a rischio, seguita da Siracusa e Agrigento, entrambe con oltre 11.300 unità. Numeri più contenuti, ma proporzionalmente simili rispetto al volume del mercato locale, si riscontrano a Ragusa (9.600), Caltanissetta (6.500) ed Enna (4.300). In ogni distretto siciliano, la probabilità di imbattersi in un’auto con una storia non limpida resta vicina al 50%, rendendo il controllo della targa una procedura di cautela necessaria.

Sicurezza stradale e marchi: le vetture più esposte

Un dato sorprendente emerge dall’analisi dei brand: i veicoli di fascia alta presentano gli indici di rischio più elevati. Audi guida questa particolare graduatoria nazionale con il 61%, seguita da BMW (60%) e Mercedes (59%). Tra i modelli più diffusi, la Fiat Panda risulta la più “sicura” con un’incidenza del 43%, mentre la BMW Serie 3 raggiunge il 59%. Queste statistiche suggeriscono che il prestigio del marchio non garantisce l’assenza di danni occulti, anzi, la complessità della loro storia manutentiva spesso nasconde più insidie.

Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, sottolinea l’importanza di strumenti di verifica oggettivi: “In un momento in cui il mercato dell’auto usata riveste un ruolo sempre più centrale per il settore automotive, la verifica dello storico del veicolo rappresenta una tutela concreta per chi acquista. Quando si acquista un’auto usata, è possibile imbattersi in veicoli con diversi elementi di rischio, che vanno dal chilometraggio non corretto ai danni subiti in passato”. Secondo Arban, non si tratta solo di malafede: “Spesso anche i venditori non dispongono di tutte le informazioni sulla storia del veicolo”.