La diffusione massiccia di filtri di bellezza su piattaforme come TikTok e Instagram sta alimentando la cosiddetta Snapchat dysmorphia, un disturbo della percezione che spinge a rifiutare la propria immagine reale in favore di quella fotoritoccata. Durante il congresso nazionale della Società Italiana di Dermatologia e Malatte Sessualmente Trasmesse (Sidemast), in corso a Rimini dal 21 al 24 aprile 2026, gli esperti hanno denunciato un aumento preoccupante di richieste per interventi estetici volti a eliminare imperfezioni biologiche naturali. Il fenomeno riflette una crescente insoddisfazione legata al confronto costante con modelli digitali irraggiungibili.

L’impatto dei social media sulla salute mentale e fisica è oggetto di studio da oltre un decennio, con dati che mostrano una correlazione diretta tra il tempo speso sulle app visuali e l’insoddisfazione corporea. In Italia, il mercato della medicina estetica ha registrato un incremento del 15% nell’ultimo biennio, con una domanda sempre più giovane: l’età media del primo trattamento si è abbassata drasticamente, coinvolgendo la fascia 18-25 anni. Questo trend si inserisce in un contesto globale dove la spesa per la cura della pelle e i ritocchi minimamente invasivi ha superato i 12 miliardi di euro, spesso trainata proprio dalla necessità di apparire “perfetti” nelle videochiamate o nei selfie.

I rischi della percezione alterata e il fenomeno dei filtri

Il termine, noto anche come Selfie o Zoom dysmorphia, descrive la frustrazione che nasce quando lo specchio non restituisce i tratti levigati e i volumi alterati dai software di editing. Molti pazienti si presentano negli studi medici con foto proprie pesantemente modificate, chiedendo di replicare quegli standard sul proprio volto. “Sempre più spesso le pazienti ci chiedono trattamenti per assomigliare alla versione filtrata del proprio volto o a immagini viste sui social”, spiega Roberta Giuffrida, dermatologa del Policlinico Martino di Messina.

L’inseguimento di una perfezione artificiale può sfociare in stati di ansia e stress, portando all’abuso di procedure che talvolta ignorano la fisiologia cutanea. La dottoressa Giuffrida avverte che “il rischio è che si insegua un’immagine irrealistica di sé, dimenticando che la pelle ha caratteristiche biologiche e individuali che vanno rispettate”. La pelle priva di pori, rughe o macchie esiste solo nel dominio del digitale, mentre la realtà clinica richiede un approccio basato sulla salute e non sulla simulazione di un algoritmo.

Disinformazione digitale e il pericolo della Snapchat dysmorphia

Oltre alla chirurgia dell’immagine, i dermatologi segnalano il pericolo derivante dal “fai-da-te” informativo. TikTok e YouTube sono diventati i principali motori di ricerca per chi soffre di patologie cutanee, superando spesso i canali scientifici ufficiali. Si stima che circa l’80% dei pazienti cerchi diagnosi online prima di rivolgersi a uno specialista, seguendo i consigli di influencer privi di competenze mediche. Questo comportamento espone al rischio di diagnosi errate e all’uso di prodotti potenzialmente irritanti o dannosi.

Maria Concetta Fargnoli, direttore scientifico dell’Istituto Dermatologico San Gallicano Irccs di Roma, evidenzia la criticità del fenomeno sottolineando che le diagnosi effettuate tramite app possono generare false rassicurazioni su lesioni pericolose. “La diagnosi non si basa solo sull’immagine di una lesione ma su una valutazione clinica completa, che comprende anamnesi, esame obiettivo e contesto del paziente”, afferma Fargnoli. La centralità del dermatologo resta dunque fondamentale per distinguere un inestetismo da una patologia, contrastando l’illusione di perfezione che i social continuano a promuovere.