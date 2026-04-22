La campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare fa tappa a Vittoria dal 24 al 26 aprile 2026. Per tre giorni, il piazzale del Polo Fieristico Emaia ospiterà il Jumbo Truck “Banca del Cuore“, un’unità mobile attrezzata dove i cittadini potranno sottoporsi a controlli gratuiti per mappare la salute del proprio cuore. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’ANMCO, punta a diffondere la cultura della diagnosi precoce nelle principali piazze italiane.

Screening gratuiti e la card BancomHeart

Dalle ore 9 alle 19, con orario continuato, i cittadini avranno accesso a un percorso diagnostico completo. Il personale medico a bordo effettuerà l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e un prelievo capillare per monitorare i parametri metabolici, come colesterolo e glicemia. Al termine dei test, ogni utente riceverà la BancomHeart, una speciale tessera magnetica su cui verranno archiviati i dati clinici raccolti per future consultazioni mediche.

L’accesso alla postazione può avvenire tramite prenotazione online sul sito ufficiale della Banca del Cuore o attraverso l’app dedicata. Tuttavia, l’organizzazione ha previsto una quota di posti riservata a chi si presenterà direttamente al Polo Fieristico Emaia, garantendo lo screening fino a esaurimento della disponibilità giornaliera secondo l’ordine di arrivo. Questa flessibilità mira a coinvolgere anche le fasce di popolazione meno digitalizzate o residenti nelle aree rurali limitrofe a Vittoria.

Il legame tra ospedale Guzzardi e territorio

L’iniziativa non rappresenta solo un evento isolato, ma un momento di integrazione funzionale tra la cittadinanza e le strutture sanitarie locali. Il dott. Sebastiano Lumera, alla guida della Cardiologia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, evidenzia l’importanza strategica di questa missione itinerante coordinata a livello nazionale dal prof. Michele Massimo Gulizia. L’obiettivo è creare un database digitale sempre aggiornato che faciliti il lavoro dei medici di medicina generale e degli specialisti ospedalieri.

La diagnosi precoce resta l’arma più efficace per evitare complicazioni gravi. Come sottolineato dal dott. Lumera: «Portare il Truck a Vittoria significa avvicinare la prevenzione ai cittadini e rafforzare il collegamento fra ospedale e territorio. L’obiettivo è intercettare per tempo i fattori di rischio e intervenire prima che possano tradursi in un evento acuto. È su questo terreno che oggi si gioca la sfida più importante». Il tour prosegue così il suo viaggio lungo la penisola, cercando di ridurre l’impatto sociale delle sindromi coronariche attraverso la consapevolezza e il monitoraggio costante.