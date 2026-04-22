L’Amministrazione Comunale di Ragusa ha dato il via alle procedure per l’erogazione del sostegno all’affitto, un contributo economico annuo destinato alle famiglie in locazione. Il bando prevede lo stanziamento di un importo di € 3.000,00 per ciascun beneficiario avente diritto, seguendo le disposizioni regionali recentemente emanate. Il provvedimento attua ufficialmente le direttive del D.D.G. n. 1100 dell’01/04/2026 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Requisiti e modalità per il bonus affitto a Ragusa

I cittadini che intendono accedere al beneficio devono produrre l’istanza utilizzando esclusivamente i moduli ufficiali predisposti dall’ente. La documentazione è già reperibile presso il Settore VII – Servizi alla Persona in via M. Spadola 56 o, in alternativa, scaricabile dal portale istituzionale del Comune di Ragusa. Questo intervento mira ad agevolare l’accesso alle abitazioni sul mercato privato, riducendo l’impatto del canone mensile sui bilanci familiari.

Le domande dovranno pervenire agli uffici competenti entro e non oltre il 10 settembre 2026. L’Amministrazione ha previsto due canali per l’invio: la posta elettronica certificata (PEC) o la consegna cartacea direttamente all’Ufficio Protocollo di Corso Italia n. 72. Gli uffici resteranno aperti al pubblico tutte le mattine, con estensione pomeridiana nelle giornate di martedì e giovedì per facilitare il flusso dei richiedenti.

Scadenze e invio delle domande all’ufficio protocollo

La puntualità nella consegna è un requisito essenziale, poiché le istanze pervenute oltre il termine del 10 settembre non saranno prese in considerazione. Per la consegna “brevi manu”, gli sportelli dell’Ufficio Protocollo osservano l’orario 8:30-13:00 dal lunedì al venerdì, con l’apertura pomeridiana dalle 15:00 alle 17:00 nei giorni previsti. In alternativa, l’invio tramite PEC all’indirizzo istituzionale garantisce valore legale alla trasmissione della documentazione.

L’erogazione dei fondi avverrà sulla base di una graduatoria che terrà conto dei parametri reddituali e della composizione del nucleo familiare, come stabilito dalla L.R. n. 1/2026. Gli interessati possono consultare l’avviso completo e scaricare la modulistica necessaria attraverso il link dedicato sul sito del Comune, dove sono dettagliati tutti gli allegati obbligatori da inserire nel plico o nel file digitale di invio.