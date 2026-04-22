L’Assegno Unico e universale verrà erogato regolarmente anche nel mese di aprile 2026 seguendo la programmazione definita dall’INPS. Per le famiglie che hanno già in corso la prestazione e non hanno segnalato variazioni nel nucleo o nell’indicatore economico, l’accredito avverrà tra lunedì 20 e martedì 21 aprile. Il pagamento rappresenta un appuntamento fondamentale per milioni di beneficiari che contano sul sostegno per la gestione delle spese familiari.

L’introduzione della misura ha radicalmente semplificato il welfare familiare italiano, accorpando in un unico strumento detrazioni e assegni precedenti. Nel 2026, il sistema si è stabilizzato con una spesa annua che supera i 18 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 6 milioni di nuclei familiari. L’automatizzazione dei processi ha ridotto i tempi di attesa, ma resta fondamentale il monitoraggio delle coordinate bancarie: l’INPS effettua i versamenti solo su IBAN intestati o cointestati al beneficiario, pena il blocco della mensilità.

Calendario e importi dell’Assegno Unico aprile 2026

Le tempistiche di versamento variano in base alla situazione della domanda. Se per i beneficiari storici l’appuntamento è fissato al 20 e 21 aprile, le nuove richieste presentate di recente seguono un iter diverso: il primo pagamento viene disposto solitamente nell’ultima settimana del mese successivo alla domanda. Anche nei casi di variazioni dell’ISEE o delle coordinate di pagamento subentrate nelle ultime settimane, l’accredito slitta all’ultima fascia mensile, ovvero i giorni conclusivi di aprile.

La rivalutazione degli importi per l’anno corrente ha portato l’importo minimo a 58,30 euro e quello massimo a 203,80 euro per ciascun figlio. La cifra finale dipende strettamente dal valore ISEE del nucleo, dall’età dei figli e dal numero totale dei componenti a carico. Sono previste inoltre diverse maggiorazioni, come quelle per i figli con disabilità, per le madri under 21 o per i nuclei con almeno quattro figli che godono di un contributo forfettario aggiuntivo.

ISEE 2026 e arretrati: cosa sapere per il pagamento

Un punto critico riguarda l’aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Senza un ISEE 2026 valido, l’INPS eroga dallo scorso marzo esclusivamente la quota minima. Tuttavia, la normativa garantisce una finestra di recupero: chi presenta l’attestazione aggiornata entro il 30 giugno 2026 ha diritto al ricalcolo delle somme e riceverà tutti gli arretrati maturati a partire da marzo. Oltre tale scadenza, la rivalutazione avverrà solo dal momento della presentazione, senza effetto retroattivo sui mesi precedenti.

I cittadini possono verificare lo stato della propria pratica e le date esatte di valuta attraverso il Fascicolo previdenziale sul portale dell’Istituto o tramite l’app INPS Mobile. Per chi non dispone di identità digitale (SPID o CIE), l’assistenza è garantita dai patronati territoriali. È importante ricordare che le famiglie che già percepiscono il sussidio non devono presentare una nuova domanda per il 2026, a meno che la precedente non sia stata revocata, respinta o risulti decaduta per altre motivazioni amministrative.