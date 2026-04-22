La Sicilia si prepara a una brusca parentesi invernale fuori stagione a causa di correnti fredde provenienti dai Balcani, che determineranno un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su tutta la regione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha già emesso un bollettino di allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 23 aprile, interessando gran parte dei settori meridionali, inclusa la provincia di Ragusa, mentre nel resto dell’isola prevarrà l’allerta verde.

Eventi meteorologici di questa entità nel mese di aprile non sono rari nella storia climatica dell’isola, spesso soggetta a colpi di coda dell’inverno causati dallo spostamento delle alte pressioni verso il Nord Europa. Tuttavia, l’intensità del calo termico previsto desta preoccupazione per il comparto agricolo locale, in particolare per le colture in fiore nelle zone interne e per le primizie del sud-est siciliano, che potrebbero subire danni a causa delle gelate tardive e delle raffiche di vento.

Previsioni meteo in Sicilia: temporali e crollo delle temperature

L’instabilità inizierà a manifestarsi già nella tarda notte, con rovesci e temporali che colpiranno i settori settentrionali e la fascia jonica. In mattinata, i fenomeni si intensificheranno sul versante tirrenico orientale, per poi estendersi nel pomeriggio con forte intensità verso le aree meridionali, centrali e orientali della Sicilia. Le province occidentali rimarranno ai margini della perturbazione, registrando solo fenomeni rari o scarsi. (vedi foto di Sicilia in meteo)

Il dato più significativo riguarda il crollo delle temperature, che subiranno una diminuzione drastica stimata tra gli 8 e i 10°C rispetto ai valori attuali, con picchi ancora più marcati in serata. I venti soffieranno con forza da Nord-Est, portando raffiche tese sul Mar Tirreno e sullo Jonio, rendendo i bacini da mossi a molto mossi. Un parziale miglioramento è atteso solo dalla tarda serata, pur con residui fenomeni isolati lungo la costa meridionale.

Criticità per i settori meridionali e orientali

La Protezione Civile invita alla prudenza, specialmente nelle zone soggette ad allerta gialla, dove i temporali potrebbero risultare particolarmente intensi. La rotazione dei venti e il calo della pressione favoriranno una rapida evoluzione dei nuclei temporaleschi, che si sposteranno dai rilievi settentrionali verso le pianure del ragusano e del siracusano nel volgere di poche ore.

Il monitoraggio rimarrà costante per tutta la durata dell’evento, con particolare attenzione alla gestione del deflusso idrico nelle aree urbane colpite dai rovesci più forti. La popolazione è invitata a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di sicurezza stradale e marittima.