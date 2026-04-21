Il Prefetto di Ragusa, la dott.ssa Tania Giallongo, oggi in visita a Comiso per incontrare il sindaco Maria Rita Schembari. L’incontro, svoltosi presso la sede municipale, rientra nel fitto calendario di appuntamenti che la massima autorità governativa provinciale sta conducendo per conoscere da vicino le criticità e le potenzialità dei comuni iblei. Al centro del confronto, la pianificazione di azioni sinergiche tra lo Stato e l’ente locale per garantire la legalità e lo sviluppo economico del territorio.

Il colloquio ha permesso di approfondire le tematiche legate alla gestione delle risorse e alla risoluzione dei problemi che affliggono la comunità. Come sottolineato dal sindaco, l’obiettivo della dott.ssa Giallongo è quello di instaurare un dialogo diretto con i primi cittadini per mappare le esigenze specifiche di ogni centro. Questo approccio operativo punta a trasformare la Prefettura in un polo di ascolto attivo capace di prevenire tensioni sociali e favorire la cooperazione amministrativa.

“Il Prefetto, che sta incontrando i sindaci della provincia di Ragusa, vuole conoscere personalmente le varie realtà, gli eventuali problemi, per pianificare adeguate azioni sinergiche” ha dichiarato il sindaco Schembari al termine del vertice. La discussione si è concentrata sulla necessità di mantenere canali di comunicazione sempre aperti.

La visita della dott.ssa Tania Giallongo segna un passaggio importante per la giunta comisana, confermando la solidità del legame tra i vertici dello Stato e le istituzioni di prossimità. Il sindaco ha espresso gratitudine per l’attenzione riservata alla città, evidenziando come la collaborazione reciproca sia già operativa dai primi giorni dall’insediamento del Prefetto a Ragusa.

“Ringrazio dunque a nome di tutti Sua Eccellenza, con la quale si è instaurato sin dai primi giorni del suo insediamento un rapporto di collaborazione e di attenzione reciproche che, sono certa, non potrà che giovare al nostro territorio” ha concluso Maria Rita Schembari. L’incontro di martedì è stato definito molto proficuo, ponendo le basi per future iniziative congiunte che riguarderanno la tutela del tessuto sociale e la valorizzazione della legalità nel comparto casmeneo.