Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Bruca nel litorale di Scicli un’opera attesa per disciplinare il traffico sulla strada provinciale 64, nel tratto che collega Donnalucata a Cava d’Aliga. L’intervento, coordinato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in sinergia con il Comune di Scicli, ha visto stamane i tecnici impegnati nei primi rilievi topografici al chilometro 3,8 dell’arteria. Questo cantiere rappresenta il primo passo di un programma più ampio che prevede la messa in sicurezza di altri due snodi critici del territorio ibleo.
L’opera di contrada Bruca ha un costo stimato di 165 mila euro e un cronoprogramma di poco più di tre mesi. I fondi provengono dall’avanzo di amministrazione del Libero Consorzio, inserito nella variazione al bilancio di previsione 2024-2026 che ammonta complessivamente a 12,6 milioni di euro. Oltre alla rotatoria, il piano prevede la costruzione di altre due infrastrutture: una in contrada Barone, lungo la Scicli-Donnalucata (SP 39), e una in contrada Spinazzella.
L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Marino, ha puntato con decisione su questi interventi per risolvere criticità storiche. L’incrocio di Bruca, in particolare, è noto per l’alta frequenza di incidenti stradali. Grazie a un accordo economico con i proprietari terrieri privati per la cessione delle aree esterne, il cantiere non dovrebbe influenzare pesantemente la circolazione immediata.
Le fasi iniziali del cantiere si concentreranno sulle porzioni di terreno adiacenti alla carreggiata attuale. Secondo quanto riferito dalle autorità tecniche, “gli automobilisti non patiranno particolari disagi dai lavori in ragione del fatto che essi inizieranno dalle aree esterno oggetto di cessione da parte dei privati proprietari”. Solo nella fase conclusiva verrà predisposto un bypass temporaneo per permettere il completamento dell’anello centrale della rotatoria.
Il finanziamento assegnato alla città non si limita alla viabilità automobilistica. Parte delle risorse sarà destinata alla realizzazione della pista ciclabile di Donnalucata, un’opera strategica che permetterà di estendere il percorso già esistente da Marina di Ragusa, creando un corridoio verde continuo lungo la costa. Questa visione integrata punta a trasformare la zona rivierasca di Scicli in un polo di mobilità sostenibile, migliorando al contempo la sicurezza per chi si sposta quotidianamente tra le borgate.
Lascia un commento