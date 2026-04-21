Un tentato furto al Bricofer di Modica è stato sventato nella notte tra domenica e lunedì grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Un residente ha allertato il numero di emergenza dopo aver udito rumori sospetti provenire dal perimetro esterno del punto vendita situato in corso Sandro Pertini. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha permesso di individuare e bloccare un uomo mentre tentava di dileguarsi con diverse attrezzature professionali.

L’azione del malvivente si è concentrata nell’area esterna del capannone aziendale, dove l’uomo aveva già provveduto ad accatastare macchinari e utensili prelevati dai depositi. La Volante del Commissariato di Modica, giunta sul posto in pochi minuti, ha attuato una manovra di cinturazione dell’intera area commerciale, bloccando ogni possibile via di fuga. Gli agenti hanno sorpreso il sospetto proprio mentre cercava di allontanarsi portando con sé il materiale accumulato durante la notte.

La refurtiva, costituita da attrezzature da lavoro del valore di alcune centinaia di euro, è stata recuperata integralmente dagli uomini in divisa. Dopo i rilievi di rito, la Polizia ha provveduto alla riconsegna immediata dei beni ai responsabili del punto vendita.

L’episodio del tentato furto al Bricofer sottolinea l’efficacia del modello di “sicurezza partecipata”, in cui la segnalazione rapida del cittadino diventa determinante per il successo delle operazioni di polizia. Le autorità locali ribadiscono l’importanza di monitorare movimenti anomali, specialmente durante le ore notturne, quando i grandi complessi di vendita risultano più vulnerabili.

L’uomo fermato è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione e le procedure giudiziarie previste dalla legge.