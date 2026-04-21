Il professor Domenico Lucifora, docente di 33 anni originario di Vittoria, ha sventato una potenziale tragedia durante una gita scolastica a Praga. Mentre il mezzo sbandava pericolosamente a causa del malore improvviso dell’autista, l’insegnante è riuscito a prendere il controllo del volante e a frenare la corsa del bus in sicurezza. Grazie al suo intervento tempestivo, i diciannove studenti del liceo Cavalleri di Parabiago a bordo sono rimasti illesi.

L’incidente si è verificato quando l’autista del pullman ha perso improvvisamente i sensi mentre il veicolo viaggiava alla velocità di 100 km/h. In quei secondi concitati, il mezzo ha iniziato a sbandare pericolosamente, rischiando di uscire di strada o collidere con altri veicoli. Domenico Lucifora, che sedeva nelle prime file, ha percepito immediatamente il pericolo e, con un gesto di coraggio puro, si è lanciato verso la postazione di guida per stabilizzare la traiettoria del bus.

La manovra d’emergenza ha permesso di portare il veicolo sulla corsia d’emergenza, evitando una strage che appariva ormai inevitabile.

Il comportamento di Lucifora è stato salutato come un esempio straordinario che va oltre il semplice dovere professionale. In un’epoca segnata spesso dall’individualismo, l’azione del trentatreenne vittoriese sottolinea l’importanza del ruolo dei docenti non solo come formatori, ma come figure di riferimento capaci di gestire crisi estreme. La scuola di Parabiago e le autorità locali hanno espresso profonda gratitudine per un atto che ha trasformato una gita scolastica in una lezione di altruismo e responsabilità.

Attualmente, diciannove ragazzi possono raccontare un viaggio che si è concluso senza feriti grazie alla generosità silenziosa del loro insegnante.