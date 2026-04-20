Il calendario per il pagamento Assegno Unico Aprile 2026 entra nel vivo con le prime finestre di accredito previste per le giornate del 20 e 21 del mese. La misura, che sostiene milioni di famiglie italiane, presenta in questa mensilità diverse anomalie segnalate dagli utenti, con importi che risultano inferiori rispetto alle aspettative. Mentre per la maggior parte dei nuclei il versamento avverrà nelle date canoniche, chi ha presentato nuove domande o variazioni dovrà attendere le lavorazioni che inizieranno non prima del 27 aprile.

L’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, avvenuta nel 2022, ha rappresentato una rivoluzione nel welfare familiare italiano, accorpando diverse detrazioni e bonus preesistenti in un unico contributo mensile. Questa semplificazione amministrativa richiede però un costante allineamento delle banche dati tra INPS e Agenzia delle Entrate. Storicamente, il mese di aprile si configura come un periodo critico di assestamento: è infatti il secondo mese utile dopo la scadenza per il rinnovo dell’ISEE, momento in cui il sistema automatizzato processa i nuovi indicatori economici e applica i conguagli sulle somme erogate in eccesso durante il primo trimestre dell’anno.

Le date ufficiali e le variazioni di calendario

Le finestre temporali definite dall’Istituto per l’accredito dell’Assegno Unico sono lunedì 20 aprile 2026 e martedì 21 aprile 2026. Queste date riguardano i nuclei familiari che non hanno registrato modifiche nella composizione o nei dati economici. In alcuni casi sporadici, i beneficiari hanno riportato accrediti anticipati già dal 17 aprile, sebbene l’INPS chiarisca che tali episodi sono legati a dinamiche bancarie locali e non costituiscono la norma.

Per le famiglie che hanno comunicato modifiche recenti relative all’IBAN, all’ISEE o alla composizione del nucleo, il pagamento slitta alla fine del mese. In queste circostanze, le operazioni di calcolo partiranno il 27 aprile, con l’arrivo effettivo delle somme nei giorni immediatamente successivi. Gli interessati possono monitorare lo stato della propria pratica tramite l’app INPS Mobile o consultando il fascicolo previdenziale online.

Perché l’Assegno Unico risulta più basso ad aprile

La riduzione degli importi sta sollevando numerosi dubbi tra le famiglie, ma le ragioni sono spesso riconducibili a automatismi burocratici. La causa principale risiede nei conguagli: l’INPS effettua verifiche periodiche e recupera eventuali somme superiori al dovuto trattenendole direttamente dalle mensilità correnti. Inoltre, se la DSU per l’aggiornamento ISEE non è stata presentata entro il termine del 28 febbraio 2026, l’Istituto applica d’ufficio l’importo minimo previsto dalla legge.

Un’altra problematica emersa riguarda un disallineamento tecnico. Molte famiglie, pur avendo l’ISEE aggiornato, ricevono l’importo base. L’ipotesi più accreditata è un “mancato aggancio del nuovo ISEE alla domanda attiva nei sistemi dell’INPS, che porta a considerare temporaneamente la posizione come priva di indicatore”. In questo scenario, l’Istituto rassicura sul fatto che le somme non erogate verranno recuperate automaticamente nelle prossime mensilità. Resta comunque tempo fino al 30 giugno 2026 per regolarizzare la propria posizione e ottenere gli arretrati spettanti a partire da marzo.