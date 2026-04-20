L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa accoglie un nuovo alleato nella lotta contro le malattie cardiovascolari. Martedì 21 aprile, alle ore 11, la sala “Russo-Armenia” della Direzione generale ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’associazione “Battito di Speranza”. Questa realtà nasce con l’obiettivo specifico di collaborare con il Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare, fornendo un supporto che spazia dall’assistenza materiale alla promozione della ricerca scientifica sul territorio ibleo.

Obiettivi e supporto al Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare

L’associazione si propone di operare su più fronti, fungendo da ponte tra l’istituzione medica e la cittadinanza. Il programma di “Battito di Speranza” include iniziative di sensibilizzazione e informazione, mirate a ridurre i fattori di rischio tra la popolazione. Oltre alla prevenzione, l’ente si concentrerà su percorsi di vicinanza ai degenti, offrendo quel supporto morale spesso decisivo durante le fasi critiche della riabilitazione dopo eventi acuti come l’infarto del miocardio o l’ischemia cerebrale.

La sinergia con l’Azienda Sanitaria non si fermerà all’assistenza diretta, ma abbraccerà anche la sfera professionale. L’associazione intende infatti finanziare e accompagnare progetti di carattere scientifico e formativo. Queste attività sono finalizzate a rafforzare l’attenzione verso le innovazioni tecnologiche in campo cardiologico, sostenendo al contempo la formazione continua del personale medico e infermieristico che opera quotidianamente nelle strutture d’eccellenza della provincia di Ragusa.

Conferenza stampa: i protagonisti dell’iniziativa

L’incontro di martedì in piazza Igea vedrà la partecipazione dei vertici della sanità locale e dei promotori del progetto. Interverranno il Presidente dell’associazione, Antonino Recca, insieme al Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago. La loro presenza sottolinea l’importanza di un patto tra civismo e istituzione per il potenziamento dei servizi sanitari offerti alla comunità ragusana, in un’ottica di umanizzazione delle cure e miglioramento tecnologico.

A completare il tavolo dei relatori sarà Antonino Nicosia, Direttore del Dipartimento Cardio-Neuro-Vascolare, che illustrerà come il contributo di “Battito di Speranza” potrà integrarsi concretamente nelle attività dei reparti. L’invito alla conferenza è esteso agli operatori dell’informazione e a tutti i portatori di interesse che intendono approfondire le nuove strategie di contrasto alle patologie cardiologiche e il rilancio della solidarietà in ambito ospedaliero.