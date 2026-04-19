Il Modica Calcio conclude il suo cammino stagionale tra le mura amiche con un passo falso, cedendo per 1-2 allo Sport Club Palazzolo. La formazione ospite, motivata dalla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, ha capitalizzato le incertezze dei padroni di casa. Nonostante i numerosi tentativi offensivi del bomber Bonanno e una reazione nella fase finale del match, gli uomini di Raciti non sono riusciti a ribaltare il doppio svantaggio accumulato tra il primo e il secondo tempo.

Palazzolo cinico e Modica impreciso sotto porta

La gara si apre subito con un sussulto: al 3’ Bonanno scatta in contropiede ma viene bloccato da Dieye, protagonista di una parata decisiva. Dopo un gol annullato per fuorigioco allo stesso attaccante palermitano al 20’, il Palazzolo passa in vantaggio al 23’ grazie a Bennis, lesto ad approfittare di un’indecisione difensiva tra Sangare e Intzidis. Il Modica prova a rispondere con Belluso, che però fallisce la mira di testa da distanza ravvicinata prima dell’intervallo.

Nella ripresa, la sfortuna colpisce ancora i rossoblù quando Belluso colpisce la traversa su un cross millimetrico di Valenca. Nel momento di massima spinta dei padroni di casa, il Palazzolo raddoppia al 13’ con Frittitta, freddo nel concludere un contropiede solitario davanti a Romano. La partita si trasforma in un duello personale tra Bonanno e il portiere ospite Dieye, il quale nega ripetutamente la rete all’attaccante modicano con interventi di riflesso.

Reazione tardiva e il rigore della speranza

L’episodio che riapre il match arriva al 35’ del secondo tempo, quando un tocco di mano in area avversaria su cross di Incatasciato induce l’arbitro a decretare il calcio di rigore. Bonanno si presenta dagli undici metri e non sbaglia, accorciando le distanze. Nel finale arrembante, lo stesso attaccante ha l’occasione del pareggio al 43’, ma impatta debolmente il pallone favorendo la parata del portiere gialloverde.

Il triplice fischio sancisce una sconfitta che brucia alla squadra di Raciti, apparsa meno brillante rispetto alle ultime prestazioni. Per lo Sport Club Palazzolo si tratta di un successo vitale in ottica permanenza, mentre per il Modica resta il rammarico di non aver salutato il proprio pubblico con un risultato positivo. La gestione dei momenti chiave e il cinismo sotto rete hanno fatto la differenza in una sfida dove i rossoblù si sono svegliati troppo tardi per raddrizzare l’esito del confronto.