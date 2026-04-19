Il nuovo pacchetto di aiuti per l’energia elettrica entra nella fase operativa con il Bonus bollette 2026, una misura che garantisce sconti diretti in fattura fino a 315 euro. Il provvedimento si articola in due pilastri: un contributo straordinario automatico da 115 euro per i nuclei in condizione di disagio economico e un’agevolazione inedita da 60 euro per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro. Gli accrediti per la fascia di vulnerabilità inizieranno a comparire nelle fatture emesse dopo il 19 marzo, senza necessità di presentare alcuna istanza.

Il sistema dei bonus sociali in Italia ha subito profonde trasformazioni negli ultimi anni per rispondere alla volatilità dei prezzi energetici sul mercato all’ingrosso. Nel 2025, la spesa media delle famiglie italiane per l’energia elettrica ha registrato un assestamento, ma la protezione dei clienti vulnerabili resta una priorità del regolatore Arera. Storicamente, il bonus sociale copre circa il 30% della spesa annua per una famiglia tipo, ma con l’integrazione straordinaria del 2026 la quota di risparmio effettivo per i redditi più bassi potrebbe superare il 45% del totale fatturato, rappresentando uno dei sostegni più incisivi dell’ultimo quinquennio.

Come funziona il contributo automatico da 115 euro

Il potenziamento del bonus sociale elettrico prevede un contributo straordinario di 115 euro che si somma ai circa 200 euro della quota ordinaria. La platea degli aventi diritto comprende circa 2,7 milioni di famiglie con Isee fino a 9.796 euro (o 20.000 euro per i nuclei numerosi con almeno quattro figli). Il meccanismo non richiede l’invio di documenti, poiché l’agevolazione viene riconosciuta in automatico se l’Isee risultava valido e aggiornato entro la data spartiacque del 21 febbraio 2026.

Qualora l’importo dello sconto dovesse superare il totale dovuto, il credito residuo verrà scalato dalle fatture successive. In caso di fornitura chiusa, Arera ha stabilito che il rimborso va erogato secondo le regole della “delibera 63/2021/R/com”. È importante sottolineare che chi non ha aggiornato la Dsu entro il termine di febbraio non potrà recuperare questa specifica quota straordinaria, pur restando valida la possibilità di accedere ad altre tutele future tramite il rinnovo dell’indicatore.

Il nuovo Bonus bollette per la fascia Isee fino a 25.000 euro

La vera novità del decreto riguarda le famiglie che superano la soglia di povertà energetica classica ma necessitano comunque di un supporto. Per chi possiede un Isee inferiore a 25.000 euro, è previsto uno sconto di 60 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Questa misura non è però un automatismo statale per tutti, bensì uno “sconto volontario” che i singoli venditori di energia potranno decidere di applicare seguendo i criteri di trasparenza dettati dall’Autorità.

Per accedere a questo extra, oltre al requisito economico, i clienti domestici devono rispettare precisi limiti di consumo: meno di 0,5 MWh nel primo bimestre 2026 e meno di 3 MWh nell’intero anno precedente. Monitorare i propri consumi diventa quindi una strategia fondamentale non solo per il risparmio immediato, ma per l’accesso stesso ai benefici. Il decreto interviene inoltre sugli oneri generali di sistema e sui costi della produzione elettrica da gas, cercando di alleggerire il prezzo all’ingrosso dell’energia per stabilizzare le tariffe finali nel lungo periodo.