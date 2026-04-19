Le previsioni meteo 25 aprile indicano un weekend della Liberazione caratterizzato da una spiccata variabilità, con l’Italia sospesa tra l’influenza di un vasto anticiclone europeo e l’arrivo di correnti più fresche di origine settentrionale. Se la prima parte del fine settimana promette condizioni di generale stabilità, il quadro meteorologico appare destinato a mutare rapidamente a causa di una configurazione di blocco atmosferico tra il Regno Unito e la Scandinavia. Gli esperti monitorano costantemente l’evoluzione dei modelli, poiché la Penisola si troverà esattamente sul margine della fascia di alta pressione, rendendo le previsioni soggette a possibili variazioni dell’ultimo minuto.

Statisticamente, il ponte della Liberazione è spesso soggetto a una forte instabilità atmosferica: negli ultimi dieci anni, circa il 40% delle festività del 25 aprile ha registrato precipitazioni significative su almeno un terzo del territorio nazionale. Questo fenomeno è dovuto alla tipica dinamica primaverile, periodo in cui i primi caldi subtropicali si scontrano con le ultime incursioni di aria polare. Per il 2026, i centri di calcolo indicano temperature che si manterranno in media o localmente sotto i valori stagionali, allontanando l’ipotesi di un’ondata di caldo precoce e confermando un contesto climatico frizzante, tipico della “rottura” stagionale di aprile.

Sabato 25 aprile: prevalenza di sole e instabilità pomeridiana

La giornata di sabato dovrebbe garantire un tempo complessivamente discreto su buona parte dell’Italia. L’analisi del cluster probabilistico attuale suggerisce che il 25 aprile sarà ancora caratterizzato da una prevalenza anticiclonica con qualche episodio di instabilità più che altro pomeridiana al Centro e al Sud. Si tratterà principalmente di brevi piovaschi legati al ciclo diurno, che non dovrebbero compromettere le celebrazioni all’aperto, mentre le correnti orientali garantiranno ampi spazi soleggiati sulle regioni adriatiche e sul versante tirrenico.

Nonostante il sole, l’aria resterà fresca. La circolazione di blocco prevista dai meteorologi devierà i flussi d’aria più fredda verso i Balcani, ma una parte di questa ventilazione riuscirà comunque a interessare lo stivale. Chi sceglierà le gite fuori porta dovrà quindi tenere conto di un clima ventilato, con le temperature in media o localmente sotto la norma, specialmente nelle ore serali e lungo le aree costiere esposte ai venti settentrionali.

Tendenza per domenica 26: rischio peggioramento al Nord

La situazione meteorologica subirà un cambiamento più netto nella seconda parte del weekend. Per la giornata di domenica 26 aprile, i modelli mostrano l’avvicinamento di un impulso instabile che potrebbe scivolare verso le regioni settentrionali. “L’Italia si troverebbe più esposta ad un impulso fresco e instabile che potrebbe portare dei temporali al Nord entro fine giornata”, spiegano i previsori, indicando come il margine anticiclonico inizierà a cedere sotto la pressione delle correnti atlantiche.

Mentre il Centro e il Sud continueranno a godere di una situazione tutto sommato accettabile, sebbene con nubi in aumento, il Nord dovrà fare i conti con un possibile peggioramento. Le analisi sono per un possibile peggioramento nella seconda parte della domenica, rendendo consigliabile il monitoraggio dei radar meteorologici per chi ha programmato rientri o attività pomeridiane. La situazione resta comunque alquanto in bilico, poiché piccole variazioni nella traiettoria della colata fredda potrebbero spostare l’area dei temporali verso est, mantenendo il soleggiamento più a lungo sulla Penisola.