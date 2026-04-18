La Passalacqua Ragusa si gioca il futuro nei playoff basket femminile di Serie A2 nella sfida decisiva di domani, sabato 18 aprile. Dopo aver pareggiato la serie dei quarti di finale contro la Polisportiva Galli, le biancoverdi scendono sul parquet del PalaGalli per conquistare il pass verso le semifinali. La gara rappresenta il culmine di un confronto equilibratissimo che ha visto entrambe le formazioni vincere tra le mura amiche.

Coach Buzzanca e la gestione della tensione

Alla vigilia della partenza per la Toscana, coach Mara Buzzanca ha sottolineato l’importanza dell’approccio psicologico a un match senza appello. “E’ partita decisiva che decreterà chi parteciperà alla seconda fase, le semifinali. Noi ci vogliamo essere”, ha dichiarato con fermezza l’allenatrice della formazione ragusana. La consapevolezza dei propri mezzi e lo studio dell’avversaria sono stati al centro della preparazione settimanale per arrivare pronte alla palla a due.

Secondo la tecnica iblea, l’aspetto tattico sarà affiancato da una componente mentale fondamentale: “Sappiamo benissimo che in queste gare ci sono componenti che possono fare la differenza; tattica e tecnica, ma anche la gestione della concentrazione e il carico emotivo”. Le due squadre si incrociano per la terza volta in pochi giorni e, come ribadito da Buzzanca, “Sono certa che sabato sarà una partita combattuta, una bellissima gara”, dove l’equilibrio visto nelle prime due sfide sarà il protagonista assoluto.

I numeri della sfida decisiva per i playoff basket

Le statistiche delle prime due gare evidenziano una serie giocata punto su punto. In Gara 1, vinta da San Giovanni Valdarno per 74-73, Ragusa aveva dominato a rimbalzo (44 contro 33), ma aveva pagato caro il 33% dalla lunetta. In Gara 2, la Passalacqua ha risposto vincendo 65-58, migliorando sensibilmente la precisione ai tiri liberi (76%) e costringendo le avversarie a ben 22 palle perse, segno di una difesa aggressiva e organizzata.

Domani sera la diretta del match sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Flima.tv, mentre la direzione di gara è affidata agli arbitri Marcello Manco di San Giorgio a Cremano e Umberto Giambuzzi di Ortona. Per la Passalacqua, il passaggio del turno significherebbe proseguire la rincorsa verso la massima serie, obiettivo dichiarato di una stagione vissuta costantemente nelle zone alte della classifica.