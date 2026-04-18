Il Modica Calcio si prepara a vivere l’ultima passerella davanti ai propri sostenitori in questa trionfale stagione di Eccellenza 2025/2026. Domenica 19 aprile, alle ore 16:30, lo stadio “Pietro Scollo” ospiterà la sfida contro lo Sport Club Palazzolo, un match che per i padroni di casa rappresenta l’occasione ideale per celebrare la promozione conquistata con largo anticipo. Nonostante il traguardo raggiunto, la squadra non intende calare il ritmo, puntando a mantenere alta la tensione atletica in vista della prestigiosa finale di Supercoppa contro il Licata.

Francesco Repice ospite d’eccezione allo stadio

La giornata assumerà un valore mediatico particolare grazie alla presenza di Francesco Repice, la “voce” più celebre delle radiocronache calcistiche italiane. Il noto giornalista Rai sarà al “Pietro Scollo” per salutare la città e la dirigenza rossoblù, prima di partecipare a un evento istituzionale previsto per la serata sulla scalinata del Duomo di San Giorgio. La sua partecipazione eleva il profilo della gara, trasformando l’ultima uscita interna in un vero e proprio evento di gala per il calcio dilettantistico siciliano.

Le motivazioni sul campo restano comunque vive, soprattutto per gli ospiti. Lo Sport Club Palazzolo approda a Modica con una forte necessità di punti per migliorare il proprio piazzamento nella griglia Playoff, dove attualmente insegue Acquedolcese e Giarre, distanti rispettivamente quattro e due lunghezze. Per i rossoblù di casa, invece, l’obiettivo dichiarato è onorare l’impegno sportivo e trasformare lo stadio nella casa dei modicani, consolidando il primato e la mentalità vincente che ha caratterizzato tutto l’anno.

Family Day e convocati per l’ultimo match casalingo

Per favorire l’afflusso delle famiglie, la società ha istituito il Family Day, una promozione speciale dedicata ai genitori e ai ragazzi che hanno partecipato al progetto formativo “Talk Rossoblù”. Attraverso un apposito coupon, i giovani studenti dell’Istituto Giovanni Falcone e i loro nuclei familiari potranno accedere allo stadio a prezzi agevolati. Questa iniziativa rientra in un piano più ampio che il club intende estendere a tutte le scuole del distretto a partire dalla prossima stagione sportiva.

Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per l’incontro, confermando il gruppo al gran completo per non lasciare nulla al caso. Tra i pali figurano Romano, Truppo e Floridia; il reparto arretrato conta su Brugaletta N., Mollica, Spadaro S., Sangare e Intzidis. A centrocampo spazio a Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola e Cappello. Il pacchetto offensivo, pronto a regalare gli ultimi gol stagionali al pubblico amico, è composto dai bomber Belluso, Savasta, Torres e Bonanno.